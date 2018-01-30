Навязчивое поведение: в Европарламенте призывают бороться с сексуальными домогательствами в СМИ

Европейским средствам массовой информации необходимо создать структуры для оказания поддержки журналистам, ставшим жертвами домогательств. Об этом говорится в документе комитета Европарламента по социальным вопросам и занятости, с текстом которого ознакомился RT. По мнению парламентариев, в медиакомпаниях пора искоренить такую «культуру поведения на рабочем месте», которая допускает фривольности и гендерную бестактность. Кроме того, как подчёркивается в документе, самим СМИ также следует задуматься о том, какой образ женщин они формируют в обществе. Так, авторы документа рекомендуют перестать отбирать телеведущих по возрасту и «степени привлекательности», а также отказаться от использования «женских образов, унижающих человеческое достоинство» в передачах и рекламе.

Европейским средствам массовой информации предлагается создать структуры для поддержки работников, пострадавших от домогательств на рабочем месте или во время выполнения своих журналистских обязанностей. Об этом говорится в новом документе комитета Европарламента по социальным вопросам и занятости.

«Призываем средства массовой информации учредить внутренние структуры (при отсутствии таковых в организации) для оказания поддержки жертвам домогательств, решившимся рассказать о произошедшем», — говорится в предложениях комитета.

В документе приводится статистка, согласно которой 64,8% женщин, работающих в медиа, подвергались угрозам или насилию во время своей профессиональной деятельности, а 31,7% из них сообщили о том, что виновниками были их руководители или коллеги мужского пола.

Для искоренения такого рода поведения на рабочем месте европейским СМИ также предлагается поработать над внутренними регламентами и включить в них «процедуру информирования» о подобных нарушениях, что, наконец, поможет уничтожить «культуру поведения на рабочем месте», ведущую к «росту числа случаев дискриминации и домогательств».

Помимо этого, составители документа призывают все государства — члены Евросоюза создать, а также и профинансировать тренинги по борьбе с домогательствами, где нетолерантных работников научат использовать «недискриминационную лексику», а также избегать гендерных стереотипов.

Кроме того, европейские парламентарии выразили поддержку таким инициативам, как движение #MeToo.

Напомним, в декабре 2017 года журнал Time назвал «человеком года» движение «Нарушившие тишину» (Silence Breakers). Участники этой кампании, среди которых были, в частности, актриса Эшли Джадд и певица Тейлор Свифт, первыми рассказали о случаях сексуального домогательства в своей карьере. Истории подвергшихся домогательствам сопровождались в соцсетях хештегом #MeToo.

Сторонники движения #MeToo во время протеста в Нью-Йорке

Reuters

© Brendan McDermid

Законы привлекательности

В документе комитета Европарламента по социальным вопросам и занятости также говорится и об ответственности СМИ за создание неправильного образа женщины. Так, авторы осуждают использование в передачах и рекламе «женских образов, унижающих человеческое достоинство», а самим средствам массовой информации настоятельно рекомендуется популяризировать идеи гендерного равенства в своих материалах.

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Помимо этого, телевизионным компаниям советуют пересмотреть критерии отбора ведущих. В частности, в документе указывается, что возраст и привлекательность кандидата на эту должность не должны быть главными факторами.

«Использование возраста и степени привлекательности в качестве основных критериев отбора ведущих для телеэфира совершенно неприемлемо», — говорится в документе.

Подчёркивается и тот факт, что гораздо чаще мужчины, а не женщины освещают самые важные политические и экономические темы.

Руководство в женские руки

Особое сожаление у составителей документа вызвало и то, что журналистов женского пола по-прежнему недостаточно на просторах европейского медиапространства. В частности, не хватает их на руководящих позициях. Согласно документу, только 32% подобных должностей занимают женщины.

В то же время мужчинам предлагается пользоваться своим правом брать отпуск по уходу за ребёнком.

О нехватке женщин-лидеров в Европе начали беспокоиться уже давно. Так, в октябре прошлого года в докладе Совета Европы сообщалось, что в руководстве большинства европейских стран отсутствует гендерный баланс.

Журналисты в здании Европарламента, Брюссель

AFP

© STEPHANE DE SAKUTIN

Согласно докладу, по состоянию на 2016 год в странах Европы такие посты, как глава государства, правительства или регионального правительства, женщины занимают менее чем в 17% случаев.

Кроме того, в том же году среди сотрудников Верховных судов европейских государств женщины составляли 33%, в Конституционных судах — 26%. Послов женского пола было ещё меньше — 13%.

Борьба, захлестнувшая мир

Волна борьбы с сексуальными домогательствами коснулась и такой международной организации, как ООН. В ноябре 2017 года все сотрудники получили письмо о необходимости усиления мер по борьбе с сексуальными домогательствами на рабочем месте.

В этом послании подчёркивалось, что уже существующей в ООН политики, связанной с выявлением случаев домогательств и их расследованием, недостаточно, а потому необходимо создать атмосферу, где бы уважались чувства каждого сотрудника.

В январе этого года в США было создано движение под названием Time's Up, призванное защищать женщин от сексуальных домогательств. Одна из главных задач кампании — оказать юридическую поддержку подвергшимся домогательствам женщинам.

Инициативу создания движения поддержали более 300 представительниц американской киноиндустрии, телевидения и театра. На эти цели было выделено около $13 млн. Кроме того, добровольцы могут жертвовать средства в фонд организации.