Создателя популярных комиксов Marvel обвинили в сексуальных домогательствах
Сиделки 95-летнего автора популярных комиксов Marvel Стэна Ли заявили о сексуальных домогательствах со стороны писателя.
Об этом сообщает Daily Mail.
По их словам, мужчина просил их об оральном сексе, расхаживал перед ними голым, а также щупал их.
Отмечается, что подобное поведение автора комиксов привело к тому, что компания по уходу за пожилыми людьми отказалась от работы с ним.
Адвокат Стэна Ли заявил, что его клиент отрицает данные обвинения.
Ранее группа из 100 женщин выступила против волны «ненависти к мужчинам» на фоне скандалов в Голливуде, связанных с обвинениями в сексуальных домогательствах.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Ранее на эту тему: