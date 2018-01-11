Создателя популярных комиксов Marvel обвинили в сексуальных домогательствах

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Сиделки 95-летнего автора популярных комиксов Marvel Стэна Ли заявили о сексуальных домогательствах со стороны писателя.

Об этом сообщает Daily Mail.

По их словам, мужчина просил их об оральном сексе, расхаживал перед ними голым, а также щупал их.

Отмечается, что подобное поведение автора комиксов привело к тому, что компания по уходу за пожилыми людьми отказалась от работы с ним.

Адвокат Стэна Ли заявил, что его клиент отрицает данные обвинения.

Ранее группа из 100 женщин выступила против волны «ненависти к мужчинам» на фоне скандалов в Голливуде, связанных с обвинениями в сексуальных домогательствах.

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