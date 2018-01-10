Группа из 100 женщин выступила против волны «ненависти к мужчинам»
Как указывается в издании, среди подписавших обращение есть французская актриса Катрин Денёв, немецкая актриса Ингрид Кавен и французская писательница Катрин Милле.
«Насилие — это преступление. Однако настойчивое или даже иногда бестактное приставание не является преступлением, как галантность не представляет собой мужскую агрессию», — считают авторы письма.
По мнению женщин, разразившийся скандал с американским продюсером Харви Вайнштейном обосновано привлёк внимание общества к проблеме сексуального домогательства со стороны мужчин, однако это привело к другой крайности.
«Это было необходимо. Однако эта свобода слова сегодня приводит к тому, что нас заставляют говорить так, как надо, заставляют молчать несогласных. А тех, кто отказывается подстроиться под эти требования, считают предателями, пособниками!» — указывается в заявлении.
В итоге сложившаяся ситуация, по мнению подписавших обращение, привела к тому, что жертвами ненависти стали те, кто «попытался дотронуться до колена или поцеловать, говорил на интимные темы во время рабочих обедов».
Авторы письма считают, что в конечном итоге подобное может привести к ограничению сексуальной свободы.
Ранее стало известно, что в США создали движение под названием Time's Up, призванное защищать женщин от сексуальных домогательств.