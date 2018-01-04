В США обвинённый в сексуальном домогательстве мужчина пожаловался на гендерную дискриминацию

В США мужчина заявил, что стал жертвой гендерной дискриминации, когда его обвинили в сексуальном домогательстве к сотруднице авиакомпании.

Об этом сообщает San Diego Union-Tribune.

Как указывает издание, бортпроводница из Alaska Airlines обвиняет его в сексуальных домогательствах, так как он якобы потрогал её за ягодицы.

Мужчина же утверждает, что он прикоснулся к её спине, а не ягодицам и лишь ради того, чтобы он мог заказать выпить, но его жест не так поняли и в итоге в аэропорту его встретила полиция.

Отмечается, что инцидент произошёл 26 декабря, когда самолёт совершал перелёт из Орегона в Сан-Диего.

По мнению пассажира, вся произошедшая ситуация представляет собой «обратную дискриминацию в отношении мужчин».

Ранее стало известно, что в США создали движение под названием Time's Up, призванное защищать женщин от сексуальных домогательств.