Снимавшего британскую королевскую семью фотографа обвинили в домогательствах

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Фотографа Марио Тестино, снимавшего британскую королевскую семью, обвинили в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает The New York Times.

Сообщается, что обвинения в адрес Тестино выдвинули 13 мужчин, которые работали с фотографом в качестве моделей или ассистентов.

По данным издания, данные инциденты происходили с середины 1990-х годов.

Ранее группа из 100 женщин выступила против волны «ненависти к мужчинам» на фоне скандалов в Голливуде, связанных с обвинениями в сексуальных домогательствах.

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