Снимавшего британскую королевскую семью фотографа обвинили в домогательствах

Фотографа Марио Тестино, снимавшего британскую королевскую семью, обвинили в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает The New York Times.

"I remember him putting his fingers in my mouth, and him grabbing my privates," a male model said of Bruce Weber.



"He was a sexual predator," another model said of Mario Testino. https://t.co/zPFijyVEjX — The New York Times (@nytimes) 14 января 2018 г.

Сообщается, что обвинения в адрес Тестино выдвинули 13 мужчин, которые работали с фотографом в качестве моделей или ассистентов.

По данным издания, данные инциденты происходили с середины 1990-х годов.

Ранее группа из 100 женщин выступила против волны «ненависти к мужчинам» на фоне скандалов в Голливуде, связанных с обвинениями в сексуальных домогательствах.