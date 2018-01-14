Снимавшего британскую королевскую семью фотографа обвинили в домогательствах
Фотографа Марио Тестино, снимавшего британскую королевскую семью, обвинили в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает The New York Times.
"I remember him putting his fingers in my mouth, and him grabbing my privates," a male model said of Bruce Weber.— The New York Times (@nytimes) 14 января 2018 г.
"He was a sexual predator," another model said of Mario Testino. https://t.co/zPFijyVEjX
Сообщается, что обвинения в адрес Тестино выдвинули 13 мужчин, которые работали с фотографом в качестве моделей или ассистентов.
По данным издания, данные инциденты происходили с середины 1990-х годов.
Ранее группа из 100 женщин выступила против волны «ненависти к мужчинам» на фоне скандалов в Голливуде, связанных с обвинениями в сексуальных домогательствах.
Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard