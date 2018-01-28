«Энергия политического влияния»: почему в Польше назвали Россию главной угрозой

Польша считает Россию угрозой номер один. С таким заявлением на форуме в Давосе выступил глава польского правительства Матеуш Моравецкий. Он сообщил об «экономической опасности» российского проекта «Северный поток — 2», а также рассказал о возможном «продвижении российской армии» вглубь Украины. По оценке экспертов, Варшава пытается нагнетать напряжённость в Европе, чтобы ослабить позиции России и получить выгодную цену на газ. Кроме того, заявления о потенциальной «агрессии Москвы» могут привлечь дополнительное финансирование из Вашингтона. О том, чем ещё обусловлены заявления нового премьера Польши, — в материале RT.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что самой большой угрозой для его страны является Россия. Более того, опасаться России польский премьер посоветовал и Украине.

«Я серьёзно отношусь к угрозе со стороны России. То, что она делает на Украине, — это очень опасно. Поэтому мы говорили с нашими партнёрами в ЕС и США, в том числе в Давосе, о том, как справляться с этой угрозой», — заявил Моравецкий.

Польский премьер рассказал, что на экономическом форуме обсуждал с коллегами российский газовый проект «Северный поток». По его словам, Варшава расходится в оценке данного проекта с Берлином.

«Несмотря на то что говорит Германия, это не бизнес-проект», — заявил Моравецкий, добавив, что развитие «Северного потока» может привести к тому, что украинские газопроводы, по которым российское топливо транспортируется в Западную Европу, станут лишними.

В субботу 27 января прошла встреча премьер-министра Польши с госсекретарём США Рексом Тиллерсоном. По результатам переговоров глава американского внешнеполитического ведомства заявил, что «Северный поток — 2» подрывает стабильность и безопасность Европы.

«Мы видим, что этот проект подрывает европейскую стабильность и безопасность... очередной инструмент России, чтобы использовать энергию для политического влияния», — заявил Тиллерсон. Моравецкий тогда подтвердил, что Варшава солидарна с Вашингтоном в этом вопросе и считает, что проект является угрозой для Европы.

Отметим, что проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа. Магистраль пройдёт по дну Балтийского моря из России в Германию, её длина составит около 1200 км. «Газпром» отрицает политический характер проекта.

Цех Челябинского трубопрокатного завода

РИА Новости

© Сергей Гунеев

Рассуждая об «опасности России» для Украины, премьер-министр Польши упомянул и ситуацию в Донбассе. По его мнению, Киеву стоит готовиться к «продвижению российской армии» в центральную часть Украины.

«И что тогда может произойти в случае войны в Донбассе, когда российская армия двинется вглубь территории Украины? Разумеется, мы этого не знаем; надеемся, что, однако, не тронется, но лучше иметь вторую и третью линии обороны, чем остаться без такого вида оружия», — заключил Моравецкий.

Россия не раз заявляла, что не является стороной конфликта на востоке Украины. Но при этом Москва заинтересована в восстановлении мира на территории ближайшего соседа, поэтому готова принимать активное участие в преодолении кризиса посредством минского процесса.

Выгодный враг

Директор научно-исследовательского Института политической социологии Вячеслав Смирнов, комментируя заявления «молодого» польского премьера (Моравецкий занял свой пост 11 декабря 2017 года), подчеркнул, что в его позиции нет ничего нового — он продолжает политику предыдущего правительства, в том числе по отношению к Москве.

«Польше выгодна «российская угроза». В отличие от Украины, она воспринимается как член европейской семьи, хотя в ЕС по-разному к ней относятся. Польша демонстрирует, что она и есть огневой рубеж перед варварскими окраинами, откуда Европе угрожает Россия», — пояснил эксперт.

По мнению политолога, новое правительство Польши продолжается нагнетать напряжённость, чтобы привлечь в страну финансирование.

«Находясь на задворках Европы, они хотят привлечь к себе внимание, в том числе финансирование, в первую очередь, оборонное. Таким образом они повышают свою роль в сообществе, потому что они в случае чего первые встретят «орды российских агрессоров». Выбора у них нет, потому что сзади союзники», — пояснил Смирнов.

Эксперт отмечает, что для некоторых сил неважно, есть угроза или нет: «В СМИ и в Польше, и в Европе всегда ищут образ врага, а Россия — очень удобный враг». «Это такие же белые, как европейцы, но совершенно с другими культурными ценностями и проводят свою политику, явно не либеральную и не политкорректную», — говорит Смирнов.

Газовая политика

Варшава использует стандартную риторику о российской угрозе для достижения своих целей — в данном случае это боязнь потерять свои позиции в связи со строительством трубопровода «Северный поток—2». Такого мнения придерживается член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

Также по теме «Как у Германии»: президент Польши потребовал новых условий покупки российского газа Президент Польши Анджей Дуда выразил недовольство ценой российского газа. Он отметил, что страна хочет покупать у России голубое...

«Во-первых, Польша недовольна тем, что строительство «Северного потока» даст явное преимущество Германии, поэтому она в данной ситуации выступает против этого проекта и пытается его назвать политическим. Поэтому она требовала для себя такие же условия, которые предполагаются для Германии. Что касается угроз России и агрессии в Донбассе — это обычная риторика, которая призвана подтвердить предыдущие заявления», — пояснил эксперт.

Кроме того, как считает Безпалько, Варшава надеется завоевать политические очки и получить поддержку Вашингтона.

«Безусловно, Польша опирается на Штаты и рассчитывает на их поддержку. Тем более что действия Польши позволяют нивелировать конкурентное преимущество России, как государства, которое, во-первых, способно поставлять газ по трубопроводам, а во-вторых — нарастить или сохранить военное присутствие в Польше. И это тоже нужно рассматривать как давление на Российскую Федерацию», — заключил член Совета по межнациональным отношениям при президенте России.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время встречи с госсекретарём США Рексом Тиллерсоном

Reuters

© Kacper Pempel

Напомним, ранее президент Польши Анджей Дуда выразил недовольство ценой российского газа. Он отметил, что страна хочет покупать у России голубое топливо на тех же условиях, что и Германия.

Поступают также сообщения, что Польша может отказаться продлевать газовый контракт с Россией, если его ценовая формула будет жёстко связана со стоимостью нефти. Об этом ранее заявил глава польской нефтегазовой компании PGNiG Мачей Вожняк.

Нынешний контракт России с Польшей на поставку газа, который Варшава считает невыгодным, истекает в 2022 году.