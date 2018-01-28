Моравецкий назвал Россию одной из главных угроз для Польши

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью Politico заявил, что Москва является одной из главных угроз для Варшавы.

«Я очень серьёзно рассматриваю российскую угрозу», — заявил Моравецкий, отвечая на вопрос о том, какая из угроз, по его мнению, является наиболее опасной для Польши.

Моравецкий также отметил, что не считает строящийся российский газопровод «Северный поток — 2» бизнес–проектом.

«Германия заявляет о том, что «Северный поток — 2» — это бизнес-проект. На самом деле, это не так. В случае, если строительство газопровода успешно завершится, газотранспортная система Украины будет признана устаревшей», — продолжил он.

В заключение Моравецкий выразил опасения по поводу ситуации в Донбассе и «российской агрессии» в регионе.

«Что произойдёт, ... если российская армия двинется вглубь территории Украины? Разумеется, мы этого не знаем. Мы надеемся, что этого не случится, но нам лучше иметь вторую и третью линии обороны, чем остаться без такого вида оружия», — заключил премьер-министр.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон после встречи с Моравецким заявил, что проект российского газопровода «Северный поток — 2» подрывает стабильность и безопасность Европы.