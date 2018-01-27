Пушков назвал странным поведение Польши в отношении российского газа

Короткая ссылка
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал странным поведение властей Польши в отношении газового вопроса.

«Польша ведёт себя странно: пытается сорвать «Северный поток — 2», действуя против интересов России, но при этом требует от нас лучших условий для закупок нашего газа», — написал Пушков в Twitter.

Он отметил, что Варшаве следует сделать выбор.

«Нельзя вредить и рассчитывать на лучшее отношение. В Варшаве явно не в ладах с логикой», — подчеркнул сенатор.

Ранее президент Польши Анджей Дуда выразил недовольство разницей в цене российского газа для Польши и Германии.

Кроме того, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ходе переговоров с госсекретарём США Рексом Тиллерсоном намерен донести до американской стороны позицию Варшавы относительно реализации проекта «Северный поток — 2».

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Энергетика
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru