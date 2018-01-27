Пушков назвал странным поведение Польши в отношении российского газа

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал странным поведение властей Польши в отношении газового вопроса.

«Польша ведёт себя странно: пытается сорвать «Северный поток — 2», действуя против интересов России, но при этом требует от нас лучших условий для закупок нашего газа», — написал Пушков в Twitter.

Он отметил, что Варшаве следует сделать выбор.

«Нельзя вредить и рассчитывать на лучшее отношение. В Варшаве явно не в ладах с логикой», — подчеркнул сенатор.

Ранее президент Польши Анджей Дуда выразил недовольство разницей в цене российского газа для Польши и Германии.

Кроме того, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ходе переговоров с госсекретарём США Рексом Тиллерсоном намерен донести до американской стороны позицию Варшавы относительно реализации проекта «Северный поток — 2».