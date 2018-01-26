Президент Польши призвал Россию «оставить в покое Украину»

Президент Польши Анджей Дуда, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, призвал Россию «оставить Украину в покое».

Как сообщает «112 Украина», на вопрос ведущего о том, какое послание у Дуды есть для России на 2018 год, он ответил: «Оставьте Украину в покое!»

«Нам нужно придерживаться политики открытых дверей. Это очень важно для будущего Евросоюза, особенно во время брексит, это одно дело. Другое дело — Россия. Нам нужно попытаться держать баланс, потому что это наш сосед. Нам нужно попытаться создать диалог на низком уровне, но нам нужно требовать уважения международного законодательства и также уважения не только в Европе, во всём мире. У нас есть очень плохие примеры на протяжении последних 10 лет: Грузия, Украина», — сказал Дуда.

Ранее Дуда выразил недовольство ценой российского газа. Он отметил, что страна хочет покупать его у Москвы на тех же условиях, что и Германия.