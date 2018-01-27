Тиллерсон заявил, что «Северный поток — 2» подрывает стабильность Европы

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон после встречи с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким заявил, что проект российского газопровода «Северный поток — 2» подрывает стабильность и безопасность Европы.

«Мы видим, что этот проект подрывает европейскую стабильность и безопасность... очередной инструмент России, чтобы использовать энергию, в качестве политического влияния», — заявил Тиллерсон, отметив, что США разделяют позицию Польши относительно этого газопровода.

Моравецкий также подтвердил, что Польша рассматривает «Северный поток — 2» как инструмент политического давления.

«Мы будем просить партнёров в США о поддержке нашей политики в этой сфере», — отметил он.

Ранее Моравецкий заявлял, что в ходе переговоров с госсекретарём США Рексом Тиллерсоном намерен донести до американской стороны позицию Варшавы относительно «угроз» проекта «Северный поток — 2».