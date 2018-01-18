«Не собираемся наказывать бизнес из-за политики»: Антонов заявил о готовности России наращивать сотрудничество с США

США продолжают агрессивную риторику в отношении России, обвиняя её в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Однако, по его мнению, американский президент Дональд Трамп не отказался от намерения улучшить отношения между странами. Москва, в свою очередь, по-прежнему открыта к сотрудничеству со Штатами, в том числе в вопросе борьбы с терроризмом в Сирии, а также на уровне спецслужб. Как РФ намерена выстраивать отношения с Вашингтоном — в материале RT.

Россия не потерпит давления со стороны США и будет жёстко на него реагировать, но в то же время всегда открыта для возобновления сотрудничества. Об этом заявил в интервью РИА Новости посол РФ в США Анатолий Антонов.

«Мы, разумеется, не приемлем попыток оказания давления на нас и жёстко реагируем на недружественные действия. В то же время российская сторона не стремится к раскручиванию конфронтации и открыта к работе по оздоровлению двустороннего диалога. Добиться этого можно, если выстраивать отношения на равноправной и взаимоуважительной основе», — сообщил высокопоставленный дипломат.

По его словам, США продолжают усиливать курс на публичные обвинения России в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), однако сами не стремятся обсуждать имеющиеся у РФ вопросы по выполнению ими данного договора.

«Считаем, что публичная агрессивная риторика, к которой прибегает Вашингтон, контрпродуктивна и не способствует решению задачи укрепления ДРСМД», — заявил российский посол.

Он сообщил, что российская сторона ещё в 2007 году ставила вопрос о придании ДРСМД реального многостороннего характера, однако союзники США в Европе данное предложение не поддержали. Антонов отметил, что этот вопрос остаётся актуальным, учитывая изменения, которые произошли в сфере международной безопасности и стратегической стабильности с момента заключения договора.

Между тем возобновление инспекций в рамках ДРСМД не подлежит обсуждению, подчеркнул дипломат.

«Согласно положениям договора, инспекции могли проводиться лишь в течение 13 лет после его вступления в силу — до 30 мая 2001 года... Как мы понимаем, все положения ДРСМД были выполнены», — сказал Антонов.

По словам заместителя председателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрия Швыткина, обвинения со стороны США в нарушении Россией ДРСМД являются политизированными.

«Мы за то, чтобы соблюдался данный договор. Мы являемся примером его соблюдения. При этом есть готовность нашей страны пойти на обсуждение проблемных вопросов, но США не делают шаг навстречу. Хотя они декларативно заявляют, что готовы к разговору, вместо конструктивного диалога звучат обвинения в наш адрес, носящие политизированный характер. Эти обвинения служат поводом для оправдания действий со стороны США по нарушению данного договора», — сказал он в разговоре с RT.

Депутат подчеркнул необходимость прийти к консенсусу в данном вопросе.

«Вместе с тем есть необходимость его дальнейшего осмысления. Так не бывает: мы соблюдаем, а США — нет... Либо мы все понимаем необходимость соблюдения этого договора, либо мы разрываем эти отношения», — полагает Швыткин.

У Москвы также есть вопросы к США по поводу выполнения Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, сообщил Антонов. В частности, речь идёт об обязательстве по переоборудованию части американских СНВ. Пока у России доказательств выполнения данной части договора нет.

Он напомнил, что Россия и США должны выйти на уровни стратегических наступательных вооружений, предусмотренные ДСНВ, к февралю 2018 года.

Также Антонов отметил, что президент США Дональд Трамп пришёл к власти с намерением улучшить российско-американские связи, однако пока ему это не удалось из-за внутриполитической борьбы.

Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин беседуют на саммите АТЭС в Дананге, Вьетнам

Reuters

© Jorge Silva

«Уверен, что президент США от своей цели не отказался. Но реализовать эти планы ему не удалось. В первую очередь из-за того, что российско-американские отношения стали заложником внутриполитической борьбы в США. Как результат — в течение года двусторонние отношения продолжали деградировать», — констатировал Антонов.

В этом контексте он упомянул две встречи президентов РФ и США в 2017 году — на полях G20 в Гамбурге в июле и в ноябре в рамках саммита АТЭС в Дананге. Кроме того, он указал на телефонные контакты в постоянном режиме между главами внешнеполитических ведомств двух стран Сергея Лаврова и Рекса Тиллерсона.

Однако, отметил посол РФ, Москва не оставит без ответа возможное расширение санкций США в конце января в рамках выполнения августовского санкционного закона.

«Всё сейчас зависит от решения администрации, от понимания ею того факта, что дальнейшее осложнение российско-американских отношений не отвечает и американским интересам. Хотел бы подчеркнуть: мы не оставим без ответа такие недружественные действия», — сказал высокопоставленный дипломат.

«Мыслить категориями бизнеса»

Антонов заявил, что российские власти приветствуют укрепление бизнес-сотрудничества между Россией и США.

«Не собираемся наказывать бизнес за политические разногласия между правительствами. Заинтересованы в привлечении американских компаний к реализации взаимовыгодных инвестпроектов по развитию нашей промышленности и инфраструктуры, локализации у нас выпуска конкурентоспособной продукции с перспективой её экспорта в третьи страны», — отметил высокопоставленный дипломат.

Политолог-американист Дмитрий Михеев считает правильным решение российских властей не наказывать предприятия из-за политических разногласий РФ и США.

«Это очень умный ход правительства — не переносить политические разногласия в экономическую сферу и не наказывать наши предприятия или американские. В климате состояния противостояния политического и в некотором смысле военного было бы очень продуктивно отложить в сторону эти разногласия и сотрудничать по конкретным экономическим вопросам», — сказал он в беседе с RT.

Он считает, что России стоит предложить американским коллегам конкретные проекты, не связанные с политикой, например, инфраструктурные или нефтегазовые.

«Это было бы вполне в духе Трампа — человека, мыслящего вполне конкретными категориями бизнеса», — уверен политолог.

Россия и США — не враги, а проверенные временем партнёры, которые должны укреплять экономический фундамент отношений, убеждён посол Анатолий Антонов.

В то же время, отметил он, нельзя забыть о культурной составляющей, которая является «эффективным инструментом укрепления взаимопонимания» между народами.

Также он заявил о необходимости сохранить и приумножить сотрудничество в сфере науки и освоения космоса.

«Американские астронавты летают на наших «Союзах». США по-прежнему закупают российские двигатели РД-180 для вывода на орбиту полезной нагрузки для NASA и Пентагона. Есть планы совместной реализации масштабных проектов, которые могли бы служить логическим продолжением МКС. Твёрдо убеждён, мы не враги и не противники с США, кто бы как ни старался раскручивать этот тезис. Мы — партнёры. Партнёры, проверенные временем, проверенные боевой дружбой и духом Эльбы», — сказал дипломат.

Борьба с терроризмом и сотрудничество спецслужб

Кроме того, Россия готова сотрудничать с США и в решении международных кризисов, в том числе в Сирии.

Здание посольства России в Вашингтоне

AFP

© Chris Kleponis

«Россия готова к продолжению и наращиванию взаимодействия по Сирии с США в интересах мирного урегулирования в САР на прочной международно-правовой основе. Исходя из этого понимания, в Москве принято решение о направлении США, как и другим странам — членам пятёрки СБ ООН, приглашения принять участие в качестве наблюдателя в КСНД, который должен состояться в Сочи 29-30 января», — сообщил Анатолий Антонов.

По его словам, Москва рассматривает конгресс как форум, призванный придать серьёзные импульсы переговорному процессу под эгидой ООН в Женеве и достижению самими сирийцами договорённостей по взаимному согласию и без предварительных условий.

«Призываем международных и региональных игроков, имеющих влияние на развитие ситуации в Сирии, занять недвусмысленную позицию в поддержку КСНД», — подчеркнул посол РФ в США.

Антонов призвал Москву и Вашингтон договориться о налаживании реальной координации в борьбе с терроризмом и плотном сотрудничестве спецслужб, отметив вклад США в предотвращении терактов в Санкт-Петербурге в декабре 2017 года.

«Поэтому один из приоритетов — договориться о налаживании реальной координации на антитеррористическом фронте, обеспечить более плотное сотрудничество между спецслужбами наших стран....Обмен информацией, позволивший предотвратить крупный теракт в Санкт-Петербурге, продемонстрировал полезность и эффективность взаимодействия России и США в антитерроре. Мы заинтересованы в том, чтобы такое сотрудничество продолжалось и углублялось как в контексте реализации инициативы президента Российской Федерации Владимира Путина о создании широкой международной антитеррористической коалиции, так и на двусторонней основе», — сказал дипломат.

Никаких реальных препятствий, заметил он, для этого нет.











