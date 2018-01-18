В Госдуме прокомментировали заявление Антонова об обвинениях США в адрес России

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин в беседе с RT прокомментировал заявление российского посла Анатолия Антонова о контрпродуктивности обвинений США в адрес России в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Мы за то, чтобы соблюдался данный договор. Мы являемся примером его соблюдения. При этом есть готовность нашей страны пойти на обсуждение проблемных вопросов, но США не делают шаг навстречу. Хотя они декларативно заявляют, что готовы к разговору, вместо конструктивного диалога звучат обвинения в наш адрес, носящие политизированный характер», — сказал он.

По словам депутата ,эти обвинения «служат поводом для оправдания действий со стороны США по нарушению данного договора».

«Вместе с тем есть необходимость его дальнейшего осмысления. Так не бывает: мы соблюдаем, а США — нет. Надо прийти к консенсусу. Либо мы все понимаем необходимость соблюдения этого договора, либо мы разрываем эти отношения», — полагает Швыткин.

Ранее Антонов заявил, что считает контрпродуктивными обвинения США в адрес России в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

В декабре 2017 года российский лидер Владимир Путин подчеркнул, что США ведут дело к разрушению договора о РСМД.