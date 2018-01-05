«Заявлений недостаточно»: МИД призвал принять меры в связи с выдворением российских журналистов из Латвии

ОБСЕ раскритиковала латвийские власти за выдворение из страны российских журналистов Ольги и Анатолия Курлаевых. Представитель организации по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир назвал мотивы такого решения непрозрачными и призвал Ригу пересмотреть свою позицию. В Международной федерации журналистов (IFJ) поддержали тон ОБСЕ, отметив, что оснований для высылки корреспондентов не было. В свою очередь в МИД РФ подчеркнули, что в такой ситуации одних слов недостаточно и необходимы конкретные действия.

Крупные международные организации осудили выдворение российских журналистов Ольги и Анатолия Курлаевых из Латвии. В частности, представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявил, что решение латвийских властей противоречит базовым принципам свободы средств массовой информации, которые закреплены в уставе организации.

«Я напоминаю, что участвующие в ОБСЕ страны взяли на себя обязательство способствовать работе и аккредитации журналистов из стран — членов ОБСЕ. Свободный доступ к информации и свободный поток информации между странами-участницами вносят вклад в свободу СМИ в регионе ОБСЕ и являются важной частью широкого понятия безопасности, на котором основывается организация», — говорится в обращении Дезира.

В этой связи, отметил он, в Риге должны пересмотреть свою позицию и «ограничительные меры в отношении иностранных журналистов, которые исполняют свои профессиональные обязанности». По словам Дезира, мотивы и причины, побудившие власти на этот шаг, «непрозрачны и неясны».

I am concerned with expulsion of Russian journalist Olga Kurlaeva from Latvia. I recall that OSCE participating States have committed themselves to facilitating the work and accreditation of journalists coming from other OSCE States. https://t.co/5OF8yAq9XI — OSCE media freedom (@OSCE_RFoM) January 5, 2018

Выгнали за работу

На ситуацию с россиянами также обратила внимание Международная федерация журналистов (IFJ). Глава департамента IFJ по правам человека и вопросам безопасности Эрнест Сагага подчеркнул, что никаких оснований для выдворения корреспондентов у латвийских властей не было.

«Мы осуждаем беспричинное выдворение журналистов, поскольку рассматриваем это как отказ в доступе к информации. Мы не видим причины, по которой журналисты были изгнаны из страны, когда они просто делали свою работу», — цитирует РИА Новости Сагагу.

Отметим, что IFJ является крупнейшей в мире журналистской организацией. Она весьма авторитетна и существует уже более 90 лет. Федерация имеет консультативный статус в ООН и Совете Европы. Её штаб-квартира расположена в Брюсселе.

«Необходимы действия»

Между тем российский МИД потребовал от ОБСЕ «конкретных шагов в качестве реакции на акты высылки российских журналистов из Латвии». В ходе своего недавнего визита в Москву Дезир неоднократно подчёркивал, что принцип взаимности в подобных вопросах — это «путь, ведущий к опустошению информационной среды», напомнила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Отсутствие же в очередной раз… действенных мер со стороны представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ будет означать, что иного механизма, кроме ответных мер, нет, и ОБСЕ это признаёт», — сказала дипломат.

При этом реакция со стороны представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ появилась только после публичного обращения Министерства иностранных дел России. В связи с этим в ведомстве особенно подчеркнули, что ждут от организации действий.

«Надеемся, что вы сразу же примете меры в рамках своего мандата, чтобы изменить этот подход властей Латвии в отношении российских журналистов. Заявлений недостаточно, крайне необходимы действия», — говорится в комментарии МИД к посту Дезира в Twitter.

.@OSCE_RFoM We hope you will immediately take measures within your mandate to change this approach of #Latvia authorities towards #Russian journalists. Declarations are not enough, actions are highly needed. — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) January 5, 2018

«Угроза безопасности»

О выдворении корреспондента ВГТРК Ольги Курлаевой стало известно 4 января. Её обвинили в угрозе национальной безопасности, однако не уточнили суть претензий. Ранее, 2 января, задержанию подвергся её супруг, журналист телеканала «ТВ Центр» Анатолий Курлаев. Он рассказал, что в Риге правоохранители предъявили ему документы, по которым он числится в Латвии как персона нон грата. При этом в стране он находился в рамках частной поездки.

«В торговом центре сотрудники полиции забрали у меня паспорт и сказали, что всё объяснят в участке. Затем меня отвезли в миграционную службу, где мне было предложено, что за их счёт они отвезут меня на границу, там из автобуса выбросят, а дальше делай что хочешь», — рассказал журналист телеканалу «360».

Примечательно, что на тот момент полицейские сказали Ольге Курлаевой, что не имеют к ней каких-либо претензий. Как отметила сама корреспондентка, правоохранители сами очень удивились, когда им пришло постановление на её счёт.

«Местные погранслужбы очень удивлены, потому что сами пытаются его прочитать и понять, как это произошло. Будет выдворение, причины пока неизвестны. Сказали, что такие же, как у супруга, то есть я несу угрозу национальной безопасности», — пояснила Курлаева.