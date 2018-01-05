МИД ответил на заявление ОБСЕ о выдворении российских журналистов из Латвии

МИД России призвал представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира принять меры, чтобы власти Латвии изменили свой подход в отношении российских журналистов.

Соответствующий комментарий был опубликован в Twitter в ответ на запись Дезира в социальной сети, в которой представитель ОБСЕ выразил обеспокоенность выдворением российских журналистов из Латвии.

.@OSCE_RFoM We hope you will immediately take measures within your mandate to change this approach of #Latvia authorities towards #Russian journalists. Declarations are not enough, actions are highly needed. — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) 5 января 2018 г.

«Надеемся, что вы сразу же примете меры в рамках своего мандата, чтобы изменить этот подход властей Латвии в отношении российских журналистов. Заявлений недостаточно, крайне необходимы действия», — говорится в комментарии российского ведомства.

Ранее Дезир опубликовал заявление, в котором выразил обеспокоенность выдворением из Латвии корреспондентки ВГТРК Ольги Курлаевой.

4 января стало известно, что власти Латвии выдворили из страны Ольгу Курлаеву и её супруга — журналиста телеканала «ТВ-Центр» Анатолия Курлаева.