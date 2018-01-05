В ОБСЕ раскритиковали выдворение российской журналистки из Латвии

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил обеспокоенность выдворением из Латвии корреспондентки ВГТРК Ольги Курлаевой.

Соответствующее заявление опубликовано пресс-службой организации.

«Я напоминаю, что участвующие в ОБСЕ страны взяли на себя обязательство способствовать работе и аккредитации журналистов из стран — членов ОБСЕ. Свободный доступ к информации и свободный поток информации между странами-участницами вносят вклад в свободу СМИ в регионе ОБСЕ и являются важной частью широкого понятия безопасности, на котором основывается организация», — говорится в заявлении Дезира.

В связи с этим он призывал «власти пересмотреть ограничительные и точечные меры в отношении зарубежных журналистов, которые исполняют свои профессиональные обязанности».

Он также напомнил, что из Латвии был выдворен муж Курлаевой, который тоже является журналистом.

По его словам, причины подобных решений в обоих случаях «непрозрачны и остаются неясными».

Ранее в МИД России заявили, что ожидают от ОБСЕ внятной позиции и конкретных действий в связи с высылкой из Латвии российских журналистов.

4 января стало известно, что власти Латвии выдворили из страны Ольгу Курлаеву и её супруга — журналиста телеканала «ТВ-Центр» Анатолия Курлаева.

Позднее Курлаев рассказал телеканалу «360» подробности депортации супруги из Латвии.