МИД ожидает от ОБСЕ «внятной позиции» по поводу высылки российских журналистов из Латвии
«Как полноправный член ОБСЕ, Россия ожидает от представителя Организации по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира внятной публичной позиции и конкретных шагов в качестве реакции на акты высылки российских журналистов из Латвии», — приводит её слова пресс-служба ведомства.
Как отметила Захарова, в ходе своего недавнего визита в Москву Дезир неоднократно подчёркивал, что принцип взаимности в подобных вопросах — это «путь, ведущий к опустошению информационной среды». Теперь, по её словам, в его силах реализовать взятые на себя обязательства по урегулированию таких ситуаций.
«Отсутствие же в очередной раз оперативной и чёткой реакции и действенных мер со стороны представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ будет означать, что иного механизма, кроме ответных мер, нет и ОБСЕ это признаёт», — сказала дипломат.
В Москве ожидают, что Дезир сможет «доказать свою способность стоять на страже обеспечения свободы слова на пространстве ОБСЕ», добавила она.
4 января стало известно, что власти Латвии выдворили из страны корреспондента ВГТРК Ольгу Курлаеву и её супруга — журналиста телеканала «ТВ-Центр» Анатолия Курлаева.