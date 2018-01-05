МИД ожидает от ОБСЕ «внятной позиции» по поводу высылки российских журналистов из Латвии

Москва ожидает от ОБСЕ внятной позиции и конкретных действий в связи с высылкой из Латвии российских журналистов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Как полноправный член ОБСЕ, Россия ожидает от представителя Организации по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира внятной публичной позиции и конкретных шагов в качестве реакции на акты высылки российских журналистов из Латвии», — приводит её слова пресс-служба ведомства.

Как отметила Захарова, в ходе своего недавнего визита в Москву Дезир неоднократно подчёркивал, что принцип взаимности в подобных вопросах — это «путь, ведущий к опустошению информационной среды». Теперь, по её словам, в его силах реализовать взятые на себя обязательства по урегулированию таких ситуаций.

«Отсутствие же в очередной раз оперативной и чёткой реакции и действенных мер со стороны представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ будет означать, что иного механизма, кроме ответных мер, нет и ОБСЕ это признаёт», — сказала дипломат.

В Москве ожидают, что Дезир сможет «доказать свою способность стоять на страже обеспечения свободы слова на пространстве ОБСЕ», добавила она.

4 января стало известно, что власти Латвии выдворили из страны корреспондента ВГТРК Ольгу Курлаеву и её супруга — журналиста телеканала «ТВ-Центр» Анатолия Курлаева.