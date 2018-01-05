В Международной федерации журналистов осудили выдворение из Латвии Курлаевых

Представитель Международной федерации журналистов (IFJ ) Эрнест Сагага осудил высылку из Латвии российских журналистов Ольги и Анатолия Курлаевых.

«Мы осуждаем беспричинное выдворение журналистов, поскольку рассматриваем это как отказ в доступе к информации. Мы не видим причины, по которой журналисты были изгнаны из страны, когда они просто делали свою работу», — приводит РИА Новости слова представителя IFJ.

4 января стало известно, что власти Латвии выдворили из страны Ольгу Курлаеву и её супруга — журналиста телеканала «ТВ-Центр» Анатолия Курлаева.

Позднее Курлаев рассказал телеканалу «360» подробности депортации супруги из Латвии.