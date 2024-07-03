«Углубление многопланового сотрудничества»: в Казахстане стартует саммит ШОС с участием президента России

В Астане 3—4 июля проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в котором принимает участие президент России Владимир Путин. В рамках мероприятия он проведёт целый ряд двусторонних встреч с руководителями стран — членов ШОС и приглашённых государств. Лидеры обсудят состояние и перспективы дальнейшего углубления многопланового сотрудничества в рамках ШОС и совершенствования её деятельности, обменяются мнениями по актуальным международным и региональным проблемам. По итогам заседания будут подписаны Астанинская декларация и другие совместные документы, сообщили в Кремле. По мнению экспертов, саммит во многом может иметь решающее значение для определения уровня взаимодействия России с другими странами в условиях западных санкций.

В среду, 3 июля, стартует двухдневный саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане. Мероприятие посетит президент России Владимир Путин.

«Лидеры обсудят состояние и перспективы дальнейшего углубления многопланового сотрудничества в рамках ШОС и совершенствования её деятельности. Состоится обмен мнениями по актуальным международным и региональным проблемам. По итогам заседания будут подписаны Астанинская декларация и другие совместные документы», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Отмечается также, что предусмотрена встреча в формате ШОС+, на которую приглашены руководители государств, являющихся наблюдателями и партнёрами по диалогу в рамках организации, «главы международных организаций и гости казахстанского председательства».

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«В Астане у президента Российской Федерации запланирован также целый ряд важных двусторонних бесед с главами государств — участников саммита», — рассказали в Кремле.

Как отметил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков, запланированы переговоры с президентами Азербайджана Ильхамом Алиевым, Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом и Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, председателем КНР Си Цзиньпином, премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Кроме того, на встречу в формате ШОС+ приглашены руководитель Катара, правитель эмирата Рас-эль-Хайма и председатель Народного совета Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, уточнил Ушаков.

По его словам, от международных организаций, в частности, на саммите будут присутствовать Генсек ООН, генсек ОДКБ, исполнительный секретарь СНГ.

На самом саммите лидеры стран — членов ШОС подведут итоги её работы за 2023—2024 годы, рассмотрят вопросы «дальнейшего укрепления организации», продвижение сотрудничества в сферах политики, безопасности, экономики, гуманитарных связей, анонсировал Ушаков. Главы государств обменяются мнениями об актуальных вопросах «международной и региональной повестки дня», добавил он.

«В ходе заседания совета будут заслушаны доклады руководителей постоянно действующих органов ШОС — генерального секретаря организации Чжан Мина и директора Региональной антитеррористической структуры (Руслана. — RT) Мирзаева», — отметил Ушаков.

Он также анонсировал, что саммит ШОС 4 июля откроется церемонией вступления Белоруссии в объединение: республика станет полноправным членом организации, в которую, помимо РФ, сейчас входят Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан.

«Присоединение Белоруссии к ШОС — весьма значимое политическое событие», — подчеркнул Ушаков.

Всего же ШОС объединяет 26 государств-членов, включая партнёров по диалогу: Азербайджан, Армению, Бахрейн, Египет, Камбоджу, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянму, Непал, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Турцию, Шри-Ланку — и наблюдателей: Афганистан, Белоруссию, Монголию.

Саммит ШОС

© Секретариат Шанхайской организации сотрудничества

По традиции центральным итоговым документом саммита станет декларация Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества.

«В этом документе найдут отражение консолидированные подходы стран-участниц по актуальным региональным и международным проблемам», — сказал Ушаков.

По его словам, лидеры также поставят свои подписи на решении об утверждении инициативы «О мировом единстве за справедливый мир и согласие», которое призвано подтвердить приверженность формированию «наиболее представительного, демократического, справедливого, многополярного миропорядка при центральной координирующей роли ООН».

Главы государств, как ожидается, примут также Заявление о принципах добрососедства, доверия и партнёрства.

«Позитивный вклад в укрепление безопасности»

Как подчеркнул Юрий Ушаков, Россия считает Шанхайскую организацию сотрудничества опорой нового миропорядка. По его словам, это локомотив «в контексте утверждения подлинной многосторонности в мировых делах». Ушаков также назвал ШОС авторитетной межгосударственной организацией, деятельность которой строится на равноправии, уважении интересов друг друга, бережном отношении к национальным и культурным ценностям.

Со своей стороны, председатель КНР Си Цзиньпин выразил готовность добиться новых достижений в сотрудничестве между государствами — участниками Шанхайской организации сотрудничества в ходе предстоящего заседания. Пекин ожидает возможности обсудить с партнёрами перспективы ШОС и развитие сотрудничества «в интересах новых достижений» организации «как весомой многосторонней площадки», добавил китайский лидер.

Флаги стран ШОС

globallookpress.com

Ранее в МИД Китая объявили, что саммит ШОС станет самым значимым событием в рамках организации в 2024 году и поможет укрепить безопасность и стабильность. По словам официального представителя китайского внешнеполитического ведомства Мао Нин, встреча в рамках Шанхайской организации сотрудничества в Астане поспособствует укреплению безопасности всех стран.

«Китайская сторона уверена, что этот саммит позволит добиться ещё большего консенсуса всех сторон, начнёт новую главу сотрудничества, внесёт позитивный вклад в укрепление безопасности, стабильности, развития и возрождение всех стран», — приводит слова Мао Нин РИА Новости.

«Альтернатива доминированию Запада»

Важность предстоящего саммита ШОС трудно переоценить, уверены опрошенные RT эксперты.

«Изначально Шанхайская организация сотрудничества специализировалась на борьбе с экстремизмом, терроризмом, сепаратизмом. Ситуация в мире диктует странам ещё активнее усиливать региональную безопасность, и именно ШОС является тем институтом, который на постоянной основе может объединить потенциал всех входящих в него государств, чтобы эффективно противостоять этим угрозам. Речь идёт о вопросах, связанных с внутренней политикой, безопасностью, стабильностью, суверенитетом», — отметил в комментарии RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк.

Он также считает, что и по торгово-экономической линии у ШОС большой потенциал.

«За счёт развития этой организации создаётся альтернатива глобальному доминированию Запада в финансовой экономической сфере. И Россия в рамках ШОС в нынешних условиях воспринимается не просто как партнёр, а как страна, которая является локомотивом соответствующих процессов. В самой организации прекрасно понимают, что РФ меняет в реальном времени контуры и глобальной политики, и глобальной экономики. И саммит в таком широком составе говорит о том, что многие государства ориентируются на взаимодействие с Москвой», — считает Данюк.

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В свою очередь, замдекана факультета экономики и бизнеса Финансового университета, профессор Иван Петров отметил, что саммит может иметь решающее значение для определения уровня взаимодействия России с другими странами в условиях западных санкций.

«Во время встреч будут наверняка обсуждаться вопросы логистики, в том числе финансовой, поставки товаров, оказания услуг между странами. Речь пойдёт, конечно же, о выстраивании новой системы в финансовых взаимоотношениях между государствами, которые готовы сотрудничать с Россией. ШОС должна будет сформировать новый полюс мировой экономики, мировых финансов, то есть разбить монополию США и других стран зоны доллара и евро, для того чтобы упростить взаимоотношения между государствами и передвижение товаров», — рассказал Петров в беседе с RT.

С его точки зрения, больше всего перспектив развития сотрудничества для ШОС расположено в сфере «минимизации барьеров на рынках».

«Речь идёт о рынках рабочей силы, услуг и товаров, технологий. Например, для того чтобы было меньше барьеров на рынке технологий, здесь страны ШОС могут вести единую систему стандартов по различным видам оборудования, чтобы не зависеть от других стран. Например, чтобы всё оборудование, которое производит Россия, могло без каких-либо ограничений быть использовано любой из стран — участниц ШОС», — пояснил Петров.

По мнению руководителя Бюро военно-политического анализа Александра Михайлова, предстоящий саммит Шанхайской организации сотрудничества, интеграционные процессы в её рамках и развитие сотрудничества между государствами-участниками демонстрируют всему миру, что нет никакой изоляции России на международной арене.