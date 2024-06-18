«Эксперимент над целым народом»: как Совет Европы собирается продвигать на Украине гендерное равенство

Как выяснил RT, Совет Европы ищет грантополучателей, которые взялись бы за «повышение осведомлённости гражданского общества на Украине о Стратегии Совета Европы по гендерному равенству». Представительство СЕ в Киеве объявило конкурс на лучший проект по расширению поддержки украинских НКО, занимающихся правами женщин. Опрошенные RT эксперты предполагают, что продвижение повестки гендерного равенства — лишь одно из проявлений политики Запада, направленной на подмену ценностей в украинском социуме.

Как отмечается в конкурсной документации на портале Совета Европы, проект «Продвижение гендерного равенства на Украине» подкрепляет партнёрство между организацией и Киевом.

Инициатива направлена на усиление «равноправия женщин и мужчин, девочек и мальчиков, в том числе во время конфликта и/или в послевоенный период». Проект призван обеспечить учтённость гендерной проблематики в работе Украины над проблемами, связанными с долгосрочными последствиями конфликтов и насилия.

Гендерные стереотипы и сексизм, неравный доступ полов к правосудию, а также к решению глобальных и геополитических вопросов — на борьбу со всеми этими явлениями предполагается выделять исполнителям гранты до €15 тыс.

Грантополучателям предписывается расходовать эти средства на взаимодействие с экспертным сообществом, распространение тематической литературы, организацию тематических выставок и экспозиций.

Выигравшие гранты НКО должны начать реализацию проектов с 15 июля 2024 года, а первый отчёт предоставить в украинский офис Совета Европы к 25 января 2025-го.

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Призрак членства в ЕС

Активизация европейских структур на различных гуманитарных треках внутри Украины совпадает со стартом переговорного процесса о вступлении страны в Европейский союз.

Как сообщили в бельгийском председательстве в Евросоюзе, такие переговоры с участием постпредов стран ЕС должны начаться 25 июня 2024 года.

При этом западные спонсоры Украины создали в её поддержку так называемый Альянс за гендерно-чувствительное и инклюзивное восстановление. Его главная задача — лоббирование гендерной тематики в рамках программы восстановления страны.

Альянс был конституирован 12 июня 2024 года на конференции в Берлине. Организация объединила усилия разных ведомств, в том числе латвийского, канадского, финского, эстонского и бельгийского МИД, Министерства экономики ФРГ, USAID, профильных структур ООН.

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Сторонники гендерного равенства сетуют в коммюнике, что из общего объёма помощи Киеву по линии программ развития в 2022 году в размере $18,2 млрд (90% этой суммы выделили США) лишь проекты на $44 млн включали в себя хоть какой-то «гендерный» компонент.

Следует отметить при этом, что на самой Украине понятие гендерного равенства власти понимают по-своему. Так, в частности, Минобороны Украины заявило об активизации усилий по «внедрению гендерного равенства» в ВСУ. Ведомство также пишет о своих планах по подготовке 200 так называемых гендерных советников.

Официальные представители Минобороны Украины публично декларируют тренд на «выравнивание гендерного баланса». Так, по словам замминистра ведомства Натальи Калмыковой, число женщин в ВСУ с 2021 года выросло на 40%.

По состоянию на 1 апреля 2024 года в ВСУ служили 67 285 женщин, из которых более 5 тыс. — на линии соприкосновения.

Такое «выравнивание» происходит на фоне распространения сведений о том, что Верховная рада Украины готовит законодательство о мобилизации женщин.

Так, 10 апреля 2024 года советник по гендерным вопросам командующего Сухопутными войсками ВСУ Оксана Григорьева в интервью газете The Times заявила, что Украина должна «покончить со старомодным подходом» к женщинам и принять политику их призыва по образцу Армии обороны Израиля.

Министр юстиции Украины Денис Малюська прямо заявил, что допускает мобилизацию женщин-заключённых, так как это в рамках идущих попыток Киева нарастить боевой потенциал ВСУ за счёт осуждённых.

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«Изобретение новых сущностей»

В разговоре с RT председатель Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович отметил, что финансирование гендерной повестки имеет конкретную цель — переформатирование ценностной матрицы украинцев.

«Речь о подмене ценностей, идёт поэтапная замена фундаментальных установок, лежащих в основе общественных отношений. Вся эта гендерная повестка выступает в роли прикрытия для кампаний по пропаганде ЛГБТ*. Счёт идёт не на десятки, а уже на сотни разных «гендеров». Украинцы здесь — как подопытные кролики Запада, который ставит эксперимент над целым народом», — замечает эксперт.

Политолог Александр Дудчак полагает, что концепция гендерного равенства в её западной трактовке чужеродна Украине и в следовании ей — драма киевского режима.

«Под видом гендерного равенства Запад извращает суть человека, формирует какие-то симулякры в виде бесчисленного количества «гендеров». Такая политика не направлена на защиту прав женщин. Её цель — изобретение новых сущностей и растление человека», — заключил политолог.

* Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Верховного суда от 30.11.2023.