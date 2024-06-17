Аналитик: средства на погашение долгов Киева найдут за счёт увеличения налогов

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета Алексей Зубец спрогнозировал в беседе с RT, сможет ли Украина избежать дефолта.

«Речь идёт о результатах предыдущей реструктуризации украинских ценных бумаг, по которым они должны были начать выплаты и выплаты были отсрочены. Но сейчас подходит срок выплат, они не хотят платить, а владельцы долга настаивают, чтобы эти выплаты начались, потому что для владельцев долга прежняя реструктуризация была крайне выгодна. Они скупили украинские ценные бумаги по низкому курсу и теперь хотят, чтобы украинское правительство начало возвращать эти деньги», — объяснил эксперт.

По его словам, за операциями по реструктуризации стоят довольно серьёзные, крупные инвестиционные компании.

«И в принципе, у них есть серьёзный лоббистский ресурс для того, чтобы добиться этих выплат. Речь действительно идёт о небольших суммах, но дело в том, что в украинском бюджете нет сегодня даже этих денег. И не исключено с учётом политического веса владельцев украинского долга, что украинскому правительству придётся им пойти навстречу просто потому, что Запад не поддержит отказ от выплат по реструктуризованным ценным бумагам», — добавил специалист.

Скорее всего, как прогнозирует Зубец, украинскому правительству придётся найти компромисс с этими владельцами.

«Так что достаточно велика вероятность того, что Украине таки придётся изыскивать средства для того, чтобы начать платить по этим долгам, чтобы не доводить дело до дефолта, потому что действительно дефолт по этим облигациям сильно осложнит жизнь украинского правительства, просто никто не будет больше давать им в долг», — объяснил собеседник RT.

По его мнению, средства будут найдены за счёт увеличения налогов.

«Поэтому давление на украинских потребителей будет нарастать, они будут собирать деньги, а дальше покупать валюту на бирже. Это, кстати, приведёт к девальвации гривны, потому что вырастет спрос на валюту, а это будет способствовать дальнейшему ухудшению экономического положения населения... В общем, основной источник денег — это повышение налогов», — заключил аналитик.

Ранее, как сообщало агентство Reuters, у Украины осталось 1,5 месяца, чтобы избежать дефолта.

Киев не смог договориться с держателями 20% облигаций о реструктуризации долга на $20 млрд, подчёркивает агентство.

Отмечается, что срок предыдущего соглашения истекает 1 августа.