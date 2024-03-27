Падение «Ночного ястреба»: как средства ПВО Югославии сбили самолёт-невидимку США
25 лет назад югославские силы ПВО сбили американский самолёт-невидимку F-117
- F-117
- Gettyimages.ru
- © CORBIS
27 марта 1999 года войска ПВО Югославии сбили американский самолёт-невидимку F-117 Nighthawk («Ночной ястреб»). Это первая в истории боевая потеря самолёта, построенного по технологии «стелс».
На момент вторжения НАТО в Югославию местная ПВО имела в своём арсенале зенитные комплексы С-75, С-125 «Нева» и «Куб». Чтобы купировать эту угрозу, натовские самолёты, как правило, действовали в связке с самолётами радиоэлектронной борьбы EA-6B Prowler. Однако в тот день из-за плохих погодных условий F-117 пришлось отправиться на задание без прикрытия — США были уверены, что выполненный по технологии «стелс» самолёт будет сложно обнаружить и сбить.
За штурвалом одноместного воздушного судна находился Дейл Зелко. В районе Белграда он сбросил две бомбы, после чего взял курс на базу. Именно на обратном пути американский «ястреб» и был перехвачен третьим батальоном 250-й бригады ПВО армии Югославии под командованием полковника Золтана Дани.
«Его (F-117. — RT) было несложно поразить. Это была как боевая работа в соответствии c инструкцией по эксплуатации на русском зенитно-ракетном комплексе С-125 «Нева». Мы его увидели на радаре ракетного комплекса С-125 «Нева». Потом, когда он (F-117. — RT) вошёл в зону поражения, мы включили станцию наведения ракетного комплекса. Мы его видели, как другие цели. Мы не знали, что это «невидимка». Оператор — офицер наведения сказал, что он в зоне поражения, я сказал: «Пуск», он нажал кнопку «Пуск» — и ракеты полетели», — рассказал в беседе с RT Золтан Дани.
Издание The National Interest называет Дани высокомотивированным командиром, который ранее изучал тактику НАТО по подавлению систем ПВО. Чтобы избежать удара натовских противорадарных ракет, его батальон регулярно передислоцировал ЗРC С-125, хотя эти комплексы изначально не были мобильными. Кроме того, Дани активно использовал ложные цели под видом зенитных комплексов и радаров, чтобы отвлечь на них огонь противника. Благодаря этой тактике за время войны подразделение Золтана не потеряло ни одной батареи ЗРС, несмотря на 23 ракеты HARM, выпущенные по нему натовцами.
- Золтан Дани
- AFP
- © Andrej ISAKOVIC
Тот факт, что именно подразделению Дани удалось сбить F-117, — не случайность. Сербы знали, что НАТО использовало для полётов боевой авиации повторяющиеся маршруты. Помимо этого, югославская разведка перехватывала переговоры пилотов НАТО с их базой, что позволяло более точно установить маршрут самолётов. Золтан Дани решил воспользоваться этой оплошностью врага и устроил засаду, чтобы перехватить F-117 во время его возвращения на базу в Италии.
Сербские операторы ПВО могли включать радары лишь на 20 секунд — это делалось, чтобы не обнаружить себя. В момент, когда, по расчётам сербов, F-117 должен был оказаться в зоне поражения, подразделение Дани дважды включало РЛС, но безрезультатно. Тогда Дани пошёл на риск и включил радар снова. Третий сеанс наблюдения оказался успешным — F-117 был засечён.
Батальон ПВО выпустил по нему две ракеты из советского комплекса С-125 «Нева», разработанного в 1950-х годах. Один из снарядов взорвался рядом с самолётом агрессора, поразив его облаком осколков. Это произошло примерно в 13 км от батареи ПВО и в 40 км от Белграда.
Лётчик Дейл Зелко успел катапультироваться, а его самолёт-невидимка рухнул неподалёку от деревни Буджановцы. Приземлившись, Зелко спрятался от сербов в канаве, откуда позже его эвакуировали американцы.
- Сербы танцуют на крыле сбитого F-117
- Legion-Media
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Новость об уничтожении американской «невидимки» вскоре стала известна всей стране и воодушевила сербов. 30 апреля Дани удалось подбить ещё один F-117, но тот, несмотря на повреждения, дотянул до базы. 2 мая батальон сбил F-16, а через месяц активная фаза натовского вторжения была завершена.
Обломки F-117 позже были переданы в музей авиации в Белграде, а множество мелких фрагментов было разобрано на сувениры.
Дефекты конструкции
Напомним, дозвуковой тактический штурмовик F-117 Nighthawk был разработан компанией Lockheed Martin. Его эксплуатация в ВВС США началась в 1983 году. Американцы называют его первым действующим самолётом, выполненным по технологии «стелс». Он предназначался для скрытного проникновения через систему ПВО противника и атак стратегически важных наземных объектов.
- Обломки F-117 в музее
- AP
- © Darko Vojinovic
За годы эксплуатации штурмовик успел принять участие в агрессии США против Панамы в 1989 году, войне в Персидском заливе 1990—1991 годов, серии авиаударов по объектам в Ираке в 1998 году, нападении на Югославию в 1999 году и войне в Ираке 2003 года.
Всего было произведено 64 единицы F-117. Помимо сбитой сербами машины американцы потеряли ещё шесть таких самолётов в результате аварий и поломок. Таким образом, потери F-117 достигают примерно 10% от общего количества построенных самолётов.
Служба в рядах ВВС США F-117 оказалась относительно недолгой — поэтапный вывод его из эксплуатации начался в 2006 году и закончился в 2008 году, на три года раньше первоначальных планов. Ему на смену пришёл истребитель «пятого поколения» F-22.
Как отмечает издание SOFREP, у первой «невидимки» было множество недостатков. В частности, «революционный» дизайн F-117 был его главной слабостью — аэродинамика воздушного судна оставляла желать лучшего.
«Самолёт плохо держал положение по осям крена, тангажа и рысканья. Помимо прочих дефектов дизайна конструкции, он часто страдал от проблем с крыльями. Кроме того, инженерам пришлось отказаться от оснащения F-117 передовыми технологиями, поскольку необходимо было ограничить радиолокационное излучение самолёта», — говорится в материалах портала.
В дополнение к этому перечню дефектов штурмовик имел весьма скудный набор вооружений.
«Этот самолёт-«стелс» может быть лишь оснащён четырьмя бомбами (общим. — RT) весом не более 5 000 фунтов (2300кг. — RT). И никаких пушек», — пишет SOFREP.
«Сделать «невидимку» практически невозможно»
По словам аналитиков, несмотря на инновационную конструкцию F-117, которая позволяла снизить радиолокационную заметность самолёта, советский радар П-18 всё равно мог видеть цель.
«Наша старая система метрового диапазона видела посторонний объект, более плотный сгусток отражения, который движется с высокой скоростью. Расчёт ПВО понимал, что это может быть только самолёт. Они осуществили пуск ракет, одна из которых разорвалась рядом с F-117. Самолёт начал разрушаться и лётчик был вынужден катапультироваться», — рассказал в комментарии RT заслуженный лётчик РФ Владимир Попов.
- ЗРС С-125
- Gettyimages.ru
- © nedomacki
В свою очередь, историк авиации Николай Бодрихин отметил, что С-125, несмотря на свой возраст, был на тот момент всё ещё весьма эффективным комплексом.
«С-125 «Нева» — это великолепный комплекс, который был создан великим, я бы даже сказал гениальным, конструктором Александром Расплетиным. Этот человек сыграл огромную роль в развитии наших систем ПВО», — указал эксперт в беседе с RT.
Как напоминают аналитики, F-117 был широко разрекламирован американцами. В 1990-х годах самолёт был показан в нескольких голливудских фильмах, в 1991 году ему также была посвящена видеоигра. Однако поражение F-117 сербами в известном смысле развеяло миф о самолёте-невидимке и продемонстрировало, что эффективность стелс-технологий нельзя переоценивать, говорят эксперты.
«На сегодняшний день сделать «невидимку» практически невозможно. Можно только уменьшить площадь отражения радиоэлектронных лучей или частично поглотить их. В истории с F-117 было много рекламы, маркетинга. Мы же, наоборот, когда говорим о своих самолётах, отмечаем лишь их низкую отражательную способность, мы не называем их невидимками. В этом разница подходов», — считает Владимир Попов.
Схожего мнения придерживается и генеральный директор АО «Аэрокон» авиационный эксперт Эдуард Багдасарян.
«Поражение F-117 показало, что у этого аппарата при всех его высоких технологиях есть пределы, как и у самой технологии «стелс». То же самое и с сегодняшними американскими «стелсами» F-22 и F-35. Они тоже не являются неуязвимыми для средств ПВО», — говорит специалист.
По мнению Владимира Попова, конструкция F-117 имела много недостатков.
«Он не соответствовал традиционным понятиям обтекания воздушным потоком, поэтому у него были проблемы с аэродинамическими качествами. С точки зрения планирования, работы двигателей у него была сомнительная конструкция. Это было фактически летающее крыло с хвостовым v-образным оперением, из-за чего самолёт достаточно слабо «повиновался» лётчику. По грузоподъёмности его возможности также были скромными, поэтому на нём размещалось небольшое количество вооружений. В результате он имел довольно серьёзные ограничения по применению», — говорит эксперт.
Эдуард Багдасарян добавил, что в дальнейшем американские конструкторы изменили подходы к технологиям малозаметности, и их последние «стелсы» F-22 и F-35 по своему облику ближе к традиционным самолётам.
«Опыт эксплуатации F-117, в том числе в Сербии, показал, что аппарат такого типа малопригоден. Поэтому современные F-22 и F-35 сделаны более похожими на классический самолёт. И они показали себя лучше, чем F-117», — резюмировал специалист.
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