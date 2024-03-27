Падение «Ночного ястреба»: как средства ПВО Югославии сбили самолёт-невидимку США

25 лет назад, 27 марта 1999 года, югославские силы ПВО сбили американский самолёт-невидимку F-117 Nighthawk из советского ЗРС С-125 «Нева». Это была первая в истории боевая потеря самолёта, построенного по технологии «стелс». После этого сербы подбили ещё один F-117, однако он смог вернуться на базу. По словам аналитиков, успешная работа ПВО Югославии против американских «невидимок» продемонстрировала, что технологии «стелс» имеют свои пределы.

27 марта 1999 года войска ПВО Югославии сбили американский самолёт-невидимку F-117 Nighthawk («Ночной ястреб»). Это первая в истории боевая потеря самолёта, построенного по технологии «стелс».

На момент вторжения НАТО в Югославию местная ПВО имела в своём арсенале зенитные комплексы С-75, С-125 «Нева» и «Куб». Чтобы купировать эту угрозу, натовские самолёты, как правило, действовали в связке с самолётами радиоэлектронной борьбы EA-6B Prowler. Однако в тот день из-за плохих погодных условий F-117 пришлось отправиться на задание без прикрытия — США были уверены, что выполненный по технологии «стелс» самолёт будет сложно обнаружить и сбить.

За штурвалом одноместного воздушного судна находился Дейл Зелко. В районе Белграда он сбросил две бомбы, после чего взял курс на базу. Именно на обратном пути американский «ястреб» и был перехвачен третьим батальоном 250-й бригады ПВО армии Югославии под командованием полковника Золтана Дани.

«Его (F-117. — RT) было несложно поразить. Это была как боевая работа в соответствии c инструкцией по эксплуатации на русском зенитно-ракетном комплексе С-125 «Нева». Мы его увидели на радаре ракетного комплекса С-125 «Нева». Потом, когда он (F-117. — RT) вошёл в зону поражения, мы включили станцию наведения ракетного комплекса. Мы его видели, как другие цели. Мы не знали, что это «невидимка». Оператор — офицер наведения сказал, что он в зоне поражения, я сказал: «Пуск», он нажал кнопку «Пуск» — и ракеты полетели», — рассказал в беседе с RT Золтан Дани.

Издание The National Interest называет Дани высокомотивированным командиром, который ранее изучал тактику НАТО по подавлению систем ПВО. Чтобы избежать удара натовских противорадарных ракет, его батальон регулярно передислоцировал ЗРC С-125, хотя эти комплексы изначально не были мобильными. Кроме того, Дани активно использовал ложные цели под видом зенитных комплексов и радаров, чтобы отвлечь на них огонь противника. Благодаря этой тактике за время войны подразделение Золтана не потеряло ни одной батареи ЗРС, несмотря на 23 ракеты HARM, выпущенные по нему натовцами.

Золтан Дани

AFP

© Andrej ISAKOVIC

Тот факт, что именно подразделению Дани удалось сбить F-117, — не случайность. Сербы знали, что НАТО использовало для полётов боевой авиации повторяющиеся маршруты. Помимо этого, югославская разведка перехватывала переговоры пилотов НАТО с их базой, что позволяло более точно установить маршрут самолётов. Золтан Дани решил воспользоваться этой оплошностью врага и устроил засаду, чтобы перехватить F-117 во время его возвращения на базу в Италии.

Сербские операторы ПВО могли включать радары лишь на 20 секунд — это делалось, чтобы не обнаружить себя. В момент, когда, по расчётам сербов, F-117 должен был оказаться в зоне поражения, подразделение Дани дважды включало РЛС, но безрезультатно. Тогда Дани пошёл на риск и включил радар снова. Третий сеанс наблюдения оказался успешным — F-117 был засечён.

Батальон ПВО выпустил по нему две ракеты из советского комплекса С-125 «Нева», разработанного в 1950-х годах. Один из снарядов взорвался рядом с самолётом агрессора, поразив его облаком осколков. Это произошло примерно в 13 км от батареи ПВО и в 40 км от Белграда.

Лётчик Дейл Зелко успел катапультироваться, а его самолёт-невидимка рухнул неподалёку от деревни Буджановцы. Приземлившись, Зелко спрятался от сербов в канаве, откуда позже его эвакуировали американцы.

Сербы танцуют на крыле сбитого F-117

Legion-Media

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Новость об уничтожении американской «невидимки» вскоре стала известна всей стране и воодушевила сербов. 30 апреля Дани удалось подбить ещё один F-117, но тот, несмотря на повреждения, дотянул до базы. 2 мая батальон сбил F-16, а через месяц активная фаза натовского вторжения была завершена.

Обломки F-117 позже были переданы в музей авиации в Белграде, а множество мелких фрагментов было разобрано на сувениры.

Дефекты конструкции

Напомним, дозвуковой тактический штурмовик F-117 Nighthawk был разработан компанией Lockheed Martin. Его эксплуатация в ВВС США началась в 1983 году. Американцы называют его первым действующим самолётом, выполненным по технологии «стелс». Он предназначался для скрытного проникновения через систему ПВО противника и атак стратегически важных наземных объектов.

Обломки F-117 в музее

AP

© Darko Vojinovic

За годы эксплуатации штурмовик успел принять участие в агрессии США против Панамы в 1989 году, войне в Персидском заливе 1990—1991 годов, серии авиаударов по объектам в Ираке в 1998 году, нападении на Югославию в 1999 году и войне в Ираке 2003 года.

Всего было произведено 64 единицы F-117. Помимо сбитой сербами машины американцы потеряли ещё шесть таких самолётов в результате аварий и поломок. Таким образом, потери F-117 достигают примерно 10% от общего количества построенных самолётов.

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Служба в рядах ВВС США F-117 оказалась относительно недолгой — поэтапный вывод его из эксплуатации начался в 2006 году и закончился в 2008 году, на три года раньше первоначальных планов. Ему на смену пришёл истребитель «пятого поколения» F-22.

Как отмечает издание SOFREP, у первой «невидимки» было множество недостатков. В частности, «революционный» дизайн F-117 был его главной слабостью — аэродинамика воздушного судна оставляла желать лучшего.

«Самолёт плохо держал положение по осям крена, тангажа и рысканья. Помимо прочих дефектов дизайна конструкции, он часто страдал от проблем с крыльями. Кроме того, инженерам пришлось отказаться от оснащения F-117 передовыми технологиями, поскольку необходимо было ограничить радиолокационное излучение самолёта», — говорится в материалах портала.

В дополнение к этому перечню дефектов штурмовик имел весьма скудный набор вооружений.

«Этот самолёт-«стелс» может быть лишь оснащён четырьмя бомбами (общим. — RT) весом не более 5 000 фунтов (2300кг. — RT). И никаких пушек», — пишет SOFREP.

«Сделать «невидимку» практически невозможно»

По словам аналитиков, несмотря на инновационную конструкцию F-117, которая позволяла снизить радиолокационную заметность самолёта, советский радар П-18 всё равно мог видеть цель.

«Наша старая система метрового диапазона видела посторонний объект, более плотный сгусток отражения, который движется с высокой скоростью. Расчёт ПВО понимал, что это может быть только самолёт. Они осуществили пуск ракет, одна из которых разорвалась рядом с F-117. Самолёт начал разрушаться и лётчик был вынужден катапультироваться», — рассказал в комментарии RT заслуженный лётчик РФ Владимир Попов.

ЗРС С-125

Gettyimages.ru

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В свою очередь, историк авиации Николай Бодрихин отметил, что С-125, несмотря на свой возраст, был на тот момент всё ещё весьма эффективным комплексом.

«С-125 «Нева» — это великолепный комплекс, который был создан великим, я бы даже сказал гениальным, конструктором Александром Расплетиным. Этот человек сыграл огромную роль в развитии наших систем ПВО», — указал эксперт в беседе с RT.

Как напоминают аналитики, F-117 был широко разрекламирован американцами. В 1990-х годах самолёт был показан в нескольких голливудских фильмах, в 1991 году ему также была посвящена видеоигра. Однако поражение F-117 сербами в известном смысле развеяло миф о самолёте-невидимке и продемонстрировало, что эффективность стелс-технологий нельзя переоценивать, говорят эксперты.

«На сегодняшний день сделать «невидимку» практически невозможно. Можно только уменьшить площадь отражения радиоэлектронных лучей или частично поглотить их. В истории с F-117 было много рекламы, маркетинга. Мы же, наоборот, когда говорим о своих самолётах, отмечаем лишь их низкую отражательную способность, мы не называем их невидимками. В этом разница подходов», — считает Владимир Попов.

Схожего мнения придерживается и генеральный директор АО «Аэрокон» авиационный эксперт Эдуард Багдасарян.

«Поражение F-117 показало, что у этого аппарата при всех его высоких технологиях есть пределы, как и у самой технологии «стелс». То же самое и с сегодняшними американскими «стелсами» F-22 и F-35. Они тоже не являются неуязвимыми для средств ПВО», — говорит специалист.

По мнению Владимира Попова, конструкция F-117 имела много недостатков.

«Он не соответствовал традиционным понятиям обтекания воздушным потоком, поэтому у него были проблемы с аэродинамическими качествами. С точки зрения планирования, работы двигателей у него была сомнительная конструкция. Это было фактически летающее крыло с хвостовым v-образным оперением, из-за чего самолёт достаточно слабо «повиновался» лётчику. По грузоподъёмности его возможности также были скромными, поэтому на нём размещалось небольшое количество вооружений. В результате он имел довольно серьёзные ограничения по применению», — говорит эксперт.

Эдуард Багдасарян добавил, что в дальнейшем американские конструкторы изменили подходы к технологиям малозаметности, и их последние «стелсы» F-22 и F-35 по своему облику ближе к традиционным самолётам.

«Опыт эксплуатации F-117, в том числе в Сербии, показал, что аппарат такого типа малопригоден. Поэтому современные F-22 и F-35 сделаны более похожими на классический самолёт. И они показали себя лучше, чем F-117», — резюмировал специалист.