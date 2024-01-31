Рычаг давления: почему в Госдепе заявили, что США не выводят войска из Сирии

Соединённые Штаты не выводят свои войска из Сирии, сообщила замгоссекретаря США Виктория Нуланд. Ранее СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне и Госдепартаменте сообщали, что Белый дом якобы не видит необходимости сохранять американский контингент в Сирии. США ввели войска в арабскую республику в 2014 году под предлогом борьбы с ИГИЛ*. Сейчас контингент США в этой стране насчитывает около 900 военнослужащих. Эксперты отмечают, что на фоне обострения на Ближнем Востоке Вашингтон не будет отказываться от средств давления на других игроков в регионе.

Американские войска не покидают Сирию, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд в интервью телеканалу CNN Türk.

«Прежде всего позвольте кое-что прояснить: США не выводят войска из Сирии», — сказала Нуланд.

Замглавы Госдепа добавила, что террористическая группировка «Исламское государство» ещё активна «во многих местах». Она привела в пример недавнее нападение на церковь в Стамбуле, ответственность за которое на себя взяло ИГ.

Пересмотр приоритетов

Ранее издание Foreign Policy со ссылкой на источники в оборонном и внешнеполитическом ведомствах США сообщило, что администрация Джо Байдена рассматривает возможность вывода американского контингента из Сирии.

Заголовок материала FP: «Америка планирует уйти из Сирии — и создать катастрофу»

© Foreign Policy

«Окончательное решение об уходе пока не принято, однако четыре источника в Министерстве обороны и Государственном департаменте сообщили, что Белый дом не заинтересован далее поддерживать миссию, необходимости в которой не видит. Ведутся активные внутренние обсуждения того, как и когда эти силы могут быть выведены», — утверждалось в материале Foreign Policy.

По версии издания, это связано с тем, что администрация Байдена пересматривает свои военные приоритеты в регионе на фоне растущей эскалации на всём Ближнем Востоке.

Другие американские СМИ опровергают эти утверждения. Так, телеканал CNN привёл слова высокопоставленного чиновника в Белом доме, который сообщил, что такой сценарий на данный момент не рассматривается.

Стоит отметить, что предложения о выводе войск США из Сирии звучат не впервые. В начале декабря 2023 года сенатор-республиканец Рэнд Пол вынес на голосование законопроект, предписывающий потребовать от Джо Байдена вывести контингент из САР.

Он мотивировал это тем, что американские военные находятся в стране без чёткой цели, а также являются объектом нападений со стороны различных формирований. Однако законопроект не был принят — его поддержали только 13 сенаторов, против проголосовали 84.

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После обострения палестино-израильского конфликта в октябре 2023 года американские силы на Ближнем Востоке регулярно подвергаются атакам со стороны шиитских и проиранских военизированных формирований.

В том числе были атакованы и военные США в Сирии. Агентство AFP сообщило, что последняя атака с применением ракет была осуществлена 29 января, вскоре после аналогичного инцидента в Иордании, в результате которого трое американских военнослужащих погибли и более 40 получили ранения.

Президент США Джо Байден, глава Пентагона Ллойд Остин и представители Белого дома заявили, что американская сторона ответит на гибель своих военных в подходящее время и в подходящем месте.

Заместитель пресс-секретаря американского оборонного ведомства Сабрина Сингх на брифинге для прессы сообщила, что из 165 нападений на американские силы на Ближнем Востоке с середины октября 98 пришлись на Сирию, 66 — на Ирак и одно — на Иорданию.

По словам источника в оборонном ведомстве США, атаки осуществлялись с использованием беспилотников, ракет, миномётов и баллистических ракет ближнего радиуса действия.

«Основной источник террористической активности»

Напомним, США ввели войска в Сирию в 2014 году под предлогом борьбы с ИГИЛ. Занимавший тогда пост президента Барак Обама при этом не запрашивал необходимого разрешения американского конгресса на отправку войск и осуществил её в соответствии с резолюцией о Разрешении на использование военной силы 2001 года (AUMF), которая была принята для преследования виновников терактов 11 сентября.

Американский военный контингент в Сирии насчитывает около 900 человек. Главная база сил США в САР — гарнизон «Эт-Танф» в провинции Хомс.

Американская военная техника в Сирии

AFP

© Delil SOULEIMAN

Власти Сирии неоднократно заявляли, что американские войска находятся на территории страны незаконно, в нарушение всех норм международного права.

В свою очередь, Москва последовательно обращала внимание на то, что американские военнослужащие на базе «Эт-Танф» не занимаются антитеррористической деятельностью, а напротив — участвуют в подготовке боевиков различных экстремистских организаций и так называемой сирийской оппозиции.

В частности, спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев в интервью ТАСС 29 января заявил, что на территории Сирии наблюдается всплеск террористической активности, основным источником которой является подконтрольная Соединённым Штатам 55-километровая зона Эт-Танф, где расположен лагерь временно перемещённых лиц «Рукбан».

«Там продолжается активная подготовка сирийской вооружённой оппозиции, боевиков ИГИЛ, которых засылают после этого с определёнными заданиями на сирийскую территорию. Вот это основной источник террористической активности», — подчеркнул Лаврентьев.

Региональный контроль

Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с RT отметил, что Виктория Нуланд, опровергнув слухи о возможном выводе американских военных из Сирии, послала сигнал всем участникам событий в республике и на Ближнем Востоке в целом, что США не намерены менять свою позицию или методы.

«Эти военные охраняют расположенные в регионе нефтяные месторождения. Но Вашингтон сохраняет свой контингент там ещё и с геостратегической точки зрения — как рычаг давления на власти Сирии, на Турцию и Россию. Очевидно, что просто так они не уйдут, только если их не попросят оттуда силой. Заявление Нуланд турецкому телеканалу — это сигнал всем заинтересованным участникам», — считает эксперт.

Заместитель главы Госдепа по политическим вопросам Виктория Нуланд

AP

© Manuel Balce Ceneta

Заявление Виктории Нуланд свидетельствует также о том, что Белый дом не хочет сдавать позиции на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, особенно из-за нарастающего регионального противостояния с Ираном, считает Константин Блохин. Эксперт напомнил, что ранее вопрос вывода американского контингента из Сирии поднимался ещё при Дональде Трампе.

«Последний раз вывод контингента США из Сирии обсуждался ещё при президентстве Трампа, однако никакого решения по итогам этих разговоров принято не было. Байден до недавнего времени вообще никак не затрагивал тему присутствия США в Сирии», — отметил собеседник RT.

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В свою очередь, политолог-американист Малек Дудаков отметил, что слова Виктории Нуланд о борьбе с ИГИЛ в Сирии — это официальная версия для американских избирателей, многие из которых не знают, что у США есть войска в этой стране.

«В действительности эти военные осуществляют контроль над нефтяными месторождениями на севере страны, где американцы добывают нефть, буквально воруют из-под носа правительства Башара Асада. Кроме того, они занимаются поддержкой курдских формирований, экстремистских и террористических групп, которые используются Вашингтоном для дестабилизации обстановки в Сирии и Ираке», — подчеркнул политолог.

Сейчас Белый дом готовится ответить за удары групп сопротивления по своим военным на Ближнем Востоке, напомнил Малек Дудаков. Можно ожидать, что после этого шиитские и проиранские военизированные формирования снова атакуют американцев, и пока войска США находятся в регионе, в частности в Сирии, такой обмен взаимными ударами будет продолжаться, считает эксперт.

«Американцы планируют в ближайшее время нанести удары по шиитским формированиям в Сирии и Ираке. Те, в свою очередь, скорее всего, снова ответят ракетными залпами и атаками беспилотников по американским военным объектам, в том числе и по базе «Эт-Танф». Поэтому есть вероятность, что по мере роста эскалации будет расти и количество раненых и погибших солдат армии США на Ближнем Востоке», — заключил аналитик.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.