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Нуланд: США не выводят свои войска из Сирии

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Заместитель главы Госдепа США Виктория Нуланд заявила в интервью CNN Turk, что Соединённые Штаты не выводят свои войска из Сирии.
Нуланд: США не выводят свои войска из Сирии
  • AFP
  • © FADEL SENNA

«Прежде всего позвольте мне прояснить ситуацию: США не выводят войска из Сирии», — цитирует её РИА Новости.

Решение сохранить войска в другой стране Нуланд обосновала активностью членов террористической группировки «Исламское государство»*, приведя в пример «трагические события в церкви в Стамбуле».

Таким образом она прокомментировала появившиеся в СМИ данные о намерении США со временем покинуть Сирию.

Ранее спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев заявил, что в Сирии снова наблюдается всплеск терроризма при поддержке США.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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