«США используют ситуацию для давления на ООН»: что известно об обстановке в сирийском лагере беженцев «Эр-Рукбан»

США оказывают давление на ООН с целью получения помощи для жителей лагеря беженцев «Эр-Рукбан» в Сирии, которая затем идёт на поддержку контролируемых американцами боевиков. Об этом заявили в межведомственных координационных штабах России и арабской республики. Ранее в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии рассказали, что командование США фактически насильно удерживает беженцев в лагере на положении заложников. Эксперты отмечают, что лагерь «Эр-Рукбан» используется Вашингтоном как элемент дестабилизации обстановки в САР.

Вашингтон оказывает давление на ООН с целью получения гуманитарной помощи для жителей лагеря беженцев «Эр-Рукбан» в Сирии, на деле собираясь использовать этот груз для снабжения подконтрольных американской стороне боевиков. Об этом говорится в совместном заявлении межведомственных координационных штабов России и Сирии, которое было опубликовано Минобороны РФ.

«Анализ развития обстановки вокруг лагеря внутренне перемещённых лиц «Рукбан» в оккупированной США 55-километровой зоне вокруг населённого пункта Эт-Танф показывает, что США используют сложившуюся ситуацию для оказания давления на руководство ООН, регулярно поднимая тему необходимости доставки гуманитарной помощи жителям лагеря. При этом американцы фактически рассчитывают использовать указанный груз для снабжения действующих в этом районе подконтрольных им боевиков, как было уже не раз», — говорится в заявлении.

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В документе отмечается, что препятствование США расформированию этого лагеря является главной преградой на пути восстановления суверенитета и мирной жизни в Сирийской Арабской Республике.

Власти страны готовы принять всех граждан из «Эр-Рукбана» на подконтрольной правительству САР территории, обеспечить им безопасность и достойные условия жизни, подчёркивается в документе.

«Нежелание американской стороны организовать вывод из зоны Эт-Танф подконтрольных боевиков незаконных вооружённых формирований и внутренне перемещённых лиц лишь подтверждает, что именно США заинтересованы в сохранении лагеря, а истинным их намерением в отношении «Рукбана» является обеспечение «конвейера» по подготовке экстремистов для поддержания очагов напряжённости в Сирии», — говорится в совместном заявлении межведомственных координационных штабов России и Сирии.

База для экстремистов

Ранее, 26 февраля, заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник сообщил, что американское командование насильно удерживает беженцев в лагере, что подтверждает заинтересованность США в сохранении там «конвейера» по подготовке экстремистов.

«В лагере беженцев «Эр-Рукбан» гуманитарная ситуация продолжает стремительно ухудшаться. Американское командование в зоне Эт-Танф по-прежнему препятствует разрешению данной проблемы, принимая дополнительные меры по насильственному удержанию в нём беженцев. Сирийские власти готовы принять всех граждан, содержащихся в лагере «Эр-Рукбан», обеспечить им безопасность и достойные условия жизни», — заявил Сытник.

Последствия вооружённого конфликта в Сирии

© REUTERS/Khalil Ashawi

Проблема вокруг этого лагеря и обстановки, созданной в нём действиями США, поднимается российской стороной уже на протяжении нескольких лет.

Ещё в 2017 году официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что проживающим на территории лагеря беженцам грозит голод, а американская сторона препятствуют заходу туда сирийских правительственных сил, применяя авиацию и ракетно-артиллерийские системы.

В свою очередь, Минобороны РФ в 2018 году охарактеризовало ситуацию в лагере «Эр-Рукбан» как катастрофическую, отметив, что ответственность за неё лежит на США.

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«Вся полнота ответственности за создавшийся беспредел с беженцами в «Эр-Рукбане» лежит на США, незаконно оккупирующих этот район и использующих гуманитарные проблемы лагеря беженцев для легитимизации своего военного присутствия на юге Сирии», — заявил тогда официальный представитель Минобороны России в целевых группах по прекращению огня и гуманитарной помощи в Женеве Юрий Тарасов.

Он отметил, что на территории лагеря нет квалифицированного медицинского персонала, условия проживания людей в нём ужасающие, а также в «Эр-Рукбане» процветает воровство, проституция и сексуальная эксплуатация малолетних.

Тогда Юрий Тарасов также подчеркнул, что оказываемая по линии международных организаций помощь практически полностью попадает в руки боевиков и кардинально не меняет ситуацию.

Россия продолжала привлекать внимание к положению в лагере «Эр-Рукбан» и в последующие годы, однако международные организации, США или их союзники не принимают каких-либо действенных мер.

Дестабилизирующий фактор

Лагерь «Эр-Рукбан» появился на границе Сирии и Иордании в 2014 году, после того как иорданские власти закрыли границу по соображениям безопасности. Лагерь находится в 55-километровой зоне под контролем военной базы США в районе населённого пункта Эт-Танф на стыке границ Сирии, Ирака и Иордании.

Ранее сообщалось, что с марта по сентябрь 2019 года лагерь покинули 17 934 человека. Однако региональные структуры ООН под разными предлогами задерживают эвакуацию из лагеря остающихся в нём беженцев. В 2020 году глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с иорданским коллегой Айманом ас-Сафади заявил, что США используют лагерь как предлог для сохранения своего военного присутствия в САР.

Американские военные в Сирии

© REUTERS/Rodi Said

«В целом у нас ощущение, которое уже не один год существует, что «Эр-Рукбан» сохраняется в том виде, в котором он сохраняется, чтобы Соединённые Штаты имели предлог для незаконного присутствия на восточном берегу Евфрата, в этой части Сирии в частности», — подчеркнул Лавров.

Данный лагерь фактически контролируют американские военные, которые попустительствуют проживанию в нём боевиков и террористов, отметил в беседе с RT руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк.

«Сирийское правительство неоднократно жаловалось международному сообществу, что мирные жители, проживающие в этом лагере, находятся на положении заложников, в то время как власть там фактически принадлежит террористическим группировкам, которые американцы считают повстанцами и основной частью сирийской демократической оппозиции», — напомнил политолог.

Владимир Батюк отметил, что с приходом на пост президента США демократа Джо Байдена можно ожидать более активной поддержки Вашингтоном различных террористических и вооружённых формирований в Сирии.

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«Администрация Байдена считает священным долгом поддерживать демократию, и данная сирийская оппозиция в виде террористов — основная часть этой американской политики», — подчеркнул эксперт.

В свою очередь, заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров в беседе с RT отметил, что США используют лагерь для беженцев как средство дестабилизации обстановки в Сирии.

«США важно иметь свои точки влияния и нестабильности, чтобы воздействовать на ситуацию в стране. Цель такого воздействия заключается в том, чтобы при благоприятных для Вашингтона обстоятельствах проамериканское движение могло распространиться, и, как следствие, установить в Сирии проамериканский режим», — рассказал политолог.

По словам Андрея Сидорова, можно ожидать, что при администрации Байдена США вернутся к активной поддержке террористов в Сирии и к дестабилизации обстановки, как это происходило в годы правления Барака Обамы.

«Если Трамп сумел не вмешаться в Сирию, два раза ударив по ней без каких-либо серьёзных последствий и тем самым удовлетворив потребности американских ястребов, то Байден может реально оказаться втянутым во все ближневосточные конфликты. Он, как и Обама, считает, что в политике сдерживания необходимо контролировать все процессы, происходящие в мире», — подчеркнул эксперт.

Сейчас идёт восстановление Сирии, и, скорее всего, ситуация там стабилизируется, считает Андрей Сидоров.

«США сейчас вряд ли будут пытаться дестабилизировать обстановку самостоятельно. Но если Байден сумеет привлечь НАТО, Турцию или другие силы на Ближнем Востоке, тогда можно ожидать другого развития ситуации», — заключил эксперт.