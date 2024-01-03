Погибли более 100 человек: в Иране в ходе церемонии памяти генерала Сулеймани произошли взрывы

Два взрыва возле кладбища в иранском городе Керман произошли днём 3 января. В этот момент проходила церемония, посвящённая четвёртой годовщине со дня смерти генерала Касема Сулеймани, который был убит в результате ракетного удара США. По данным иранских СМИ, речь идёт о теракте. Предварительно, погибли не менее 103 человек, ещё 188 получили ранения. Владимир Путин заявил, что произошедшее потрясает своей жестокостью и цинизмом.

Днём 3 января возле кладбища в иранском городе Керман, где похоронен убитый вооружёнными силами США генерал-лейтенант Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани, произошёл взрыв во время церемонии, посвящённой четвертой годовщине со дня его смерти.

Как пишет иранское агентство Tasnim, подрыв был произведён посредством дистанционного устройства: две сумки со взрывчаткой лежали у входа в здание мавзолея Гульзар на кладбище в Кермане.

Первый взрыв произошёл примерно в 700 м от могилы Сулеймани. Второй — примерно в 1 км от неё.

Заместитель губернатора Кермана по вопросам политики и безопасности Рахман Джалали заявил, что произошедшее является террористической атакой.

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По данным местных СМИ, предварительно, в результате двух взрывов погибли по меньшей мере 103 человека, ещё 188 получили ранения. Среди погибших: трое сотрудников Общества Красного Полумесяца Ирана.

При этом иранскими СМИ опровергается информация о том, что в числе жертв теракта есть высокопоставленные представители Корпуса стражей Исламской революции.

Владимир Путин направил верховному руководителю республики Али Хаменеи и президенту Ибрагиму Раиси телеграмму с соболезнованиями. По его словам, Россия решительно осуждает терроризм во всех его формах и проявлениях и подтверждает приверженность бескомпромиссной борьбе с этим злом.

«Убийство мирных людей, посещавших кладбище, потрясает своей жестокостью и цинизмом», — говорится в документе.

4 января объявлен в Иране днём траура по погибшим в теракте, следует из заявления властей республики.

Убийство генерала Сулеймани

3 января 2020 года в окрестностях Багдада в результате ракетного удара США был убит генерал Касем Сулеймани.

Американские власти считали его причастным к организации нападения на посольство США в Багдаде, которое произошло за несколько дней до этого — 31 декабря 2019 года.

МИД России, комментируя убийство представителя КСИР, констатировал, что Вашингтон в русле своей антииранской линии без предъявления доказательств обвинил Тегеран в нападении на американское посольство в Багдаде и внесудебно расправился с иранским генералом.

«Убийство генерала Сулеймани чревато весьма негативными последствиями для ситуации в регионе. Хотелось бы, чтобы это не затронуло СВПД, который и так находится не в лучшем состоянии. Для этого и Ирану, и западноевропейским участникам сделки следует проявлять разумную сдержанность», — подчёркивал постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

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Спустя несколько дней после убийства Сулеймани иранский парламент причислил к террористам всех членов Пентагона и других лиц, отдавших приказ об убийстве.

Президент Ирана Ибрагим Раиси в интервью RT заявлял, что Касем Сулеймани — герой борьбы с терроризмом, и американцы должны ответить за его убийство.

«Касем Сулеймани принадлежал не только народу Ирана, но и мусульманской умме. Он пришёл для спасения жизни людей, он прилагал усилия в этом направлении. И все люди — и мусульмане, и немусульмане — безусловно очень уважают его работу. Они его уважают, поскольку знают, что он смог спасти народ от атак врагов человечества — я имею в виду, от ИГ и такфиристских группировок. Он смог защитить людей и сохранить им жизнь», — говорил он в январе 2022 года.

В декабре 2023 года генеральный суд в Тегеране обязал правительство США и 41 физическое и юридическое лицо выплатить $49,7 млрд в связи с убийством Сулеймани.

В число обвиняемых по этому делу вошли: экс-глава Белого дома Дональд Трамп, бывшие госсекретарь Майк Помпео и министр обороны США Марк Эспер, а также экс-председатель Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли. Кроме того, штраф обязаны уплатить Госдепартамент, Пентагон и американское казначейство, ЦРУ и Федеральная резервная система США.