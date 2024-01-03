IRNA: в Иране у кладбища, где похоронен Сулеймани, произошёл взрыв
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Об этом пишет IRNA.
О причинах взрыва пока не сообщается.
Предположительно, есть пострадавшие. На место направляются машины скорой помощи.
3 января 2020 года в США сообщили, что в ходе операции в Ираке был убит иранский генерал Касем Сулеймани. После этого Тегеран заявил об «акте международного терроризма».
В конце декабря в окрестностях Дамаска в результате ракетного удара Израиля погиб советник иранского Корпуса стражей Исламской революции.