IRNA: в Иране у кладбища, где похоронен Сулеймани, произошёл взрыв

В Иране в городе Керман на дороге, ведущей к кладбищу, где похоронен генерал Касем Сулеймани, произошёл взрыв в годовщину его гибели.

Об этом пишет IRNA.

О причинах взрыва пока не сообщается.

Предположительно, есть пострадавшие. На место направляются машины скорой помощи.

3 января 2020 года в США сообщили, что в ходе операции в Ираке был убит иранский генерал Касем Сулеймани. После этого Тегеран заявил об «акте международного терроризма».

В конце декабря в окрестностях Дамаска в результате ракетного удара Израиля погиб советник иранского Корпуса стражей Исламской революции.