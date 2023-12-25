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Tasnim: в Сирии из-за удара ВС Израиля погиб советник КСИР Сейед Рази

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В окрестностях Дамаска в результате ракетного удара Израиля погиб советник Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), сообщает иранское агентство Tasnim. По имеющимся данным, погибший — Сейед Рази Мусави, известный как Сейед Рази. Когда-то он был соратником иранского генерала Касема Сулеймани, который погиб в начале 2020 года в Ираке из-за ракетного удара США.
Tasnim: в Сирии из-за удара ВС Израиля погиб советник КСИР Сейед Рази
  • AFP
  • © Menahem KAHANA

«Сейед Рези был одним из самых опытных советников КСИР в Сирии», — пишет агентство.

18 декабря стало известно, что армия Израиля 17 декабря нанесла удар управляемыми ракетами по объектам в окрестностях Дамаска. По данным Минобороны России, в результате этого были ранены двое сирийских военных.

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