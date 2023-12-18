МО: двое сирийских военных получили ранения в результате ракетной атаки Израиля

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 17 декабря нанесла удар управляемыми ракетами по объектам в окрестностях Дамаска. По данным Минобороны России, в результате этого были ранены двое сирийских военных.

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Как отметил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике Вадим Кулить, ракетные удары были нанесены двумя израильскими истребителями F-15 без захода в воздушное пространство Сирии. «В результате удара израильской авиации двое сирийских военнослужащих получили ранения», — цитирует его ТАСС. Ранее сообщалось, что сирийские средства противовоздушной обороны отразили воздушный удар Израиля.