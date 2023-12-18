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МО: двое сирийских военных получили ранения в результате ракетной атаки Израиля

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 17 декабря нанесла удар управляемыми ракетами по объектам в окрестностях Дамаска. По данным Минобороны России, в результате этого были ранены двое сирийских военных.
МО: двое сирийских военных получили ранения в результате ракетной атаки Израиля
  • © РИА Новости / Михаил Алаеддин

Как отметил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике Вадим Кулить, ракетные удары были нанесены двумя израильскими истребителями F-15 без захода в воздушное пространство Сирии.

«В результате удара израильской авиации двое сирийских военнослужащих получили ранения», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что сирийские средства противовоздушной обороны отразили воздушный удар Израиля.

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