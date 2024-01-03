В Иране число жертв взрывов у кладбища, где похоронен Сулеймани, превысило 50

По последним данным, более 50 человек погибли в результате взрывов в иранском городе Керман на дороге, ведущей к кладбищу, где похоронен генерал Касем Сулеймани.

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Об этом информирует агентство FARS. Ещё 71 человек пострадал. По данным СМИ, у кладбища, где проходило траурное мероприятие, были заложены взрывные устройства в сумках. Взрывчатку привели в действие дистанционно. Местные власти назвали взрывы террористической атакой. Ранее сообщалось о 20 погибших. 3 января 2020 года в США сообщили, что в ходе операции в Ираке был убит иранский генерал Касем Сулеймани. После этого Тегеран заявил об «акте международного терроризма».