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В Иране число жертв взрывов у кладбища, где похоронен Сулеймани, превысило 50

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По последним данным, более 50 человек погибли в результате взрывов в иранском городе Керман на дороге, ведущей к кладбищу, где похоронен генерал Касем Сулеймани.
В Иране число жертв взрывов у кладбища, где похоронен Сулеймани, превысило 50
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует агентство FARS.

Ещё 71 человек пострадал.

По данным СМИ, у кладбища, где проходило траурное мероприятие, были заложены взрывные устройства в сумках. 

Взрывчатку привели в действие дистанционно. 

Местные власти назвали взрывы террористической атакой.

Ранее сообщалось о 20 погибших.

3 января 2020 года в США сообщили, что в ходе операции в Ираке был убит иранский генерал Касем Сулеймани. После этого Тегеран заявил об «акте международного терроризма».

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