В Иране число жертв взрывов у кладбища, где похоронен Сулеймани, превысило 50
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Об этом информирует агентство FARS.
Ещё 71 человек пострадал.
По данным СМИ, у кладбища, где проходило траурное мероприятие, были заложены взрывные устройства в сумках.
Взрывчатку привели в действие дистанционно.
Местные власти назвали взрывы террористической атакой.
Ранее сообщалось о 20 погибших.
3 января 2020 года в США сообщили, что в ходе операции в Ираке был убит иранский генерал Касем Сулеймани. После этого Тегеран заявил об «акте международного терроризма».