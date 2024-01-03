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Fars: жертвами взрывов в Кермане стали 73 человека

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В результате взрывов в иранском Кермане погибли 73 человека, ещё 170 пострадали, свидетельствуют данные спасательных служб республики.
Fars: жертвами взрывов в Кермане стали 73 человека
  • Gettyimages.ru
  • © Jack Quillin

Об этом сообщило иранское агентство Fars.

«Организация по чрезвычайным ситуациям страны сообщила, что в результате теракта в Кермане 170 человек получили ранения и 73 человека погибли», — говорится в сообщении.

Взрывы произошли на дороге, ведущей к кладбищу, где похоронен генерал Касем Сулеймани. По данным СМИ, у кладбища, где проходило траурное мероприятие, были заложены взрывные устройства в сумках, их могли привести в действие дистанционно. 

Высокопоставленный чиновник КСИР Сулеймани был убит в Ираке в результате удара ВС США 3 января 2020 года.

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