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Путин направил руководству Ирана соболезнования в связи с терактом в Кермане

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Президент России Владимир Путин направил руководству Ирана соболезнования в связи с терактом в Кермане, где, по последним данным, погибли 103 человека в результате двух взрывов. Телеграмму российский лидер направил верховному руководителю республики Али Хаменеи и президенту Ибрагиму Раиси.
Путин направил руководству Ирана соболезнования в связи с терактом в Кермане
  • globallookpress.com

«Убийство мирных людей, посещавших кладбище, потрясает своей жестокостью и цинизмом», — говорится в послании Путина.

Россия решительно осуждает терроризм во всех его формах и проявлениях и подтверждает приверженность «бескомпромиссной борьбе с этим злом», подчеркнул глава государства.

Согласно последним данным, число пострадавших достигло 188 человек. Погибли 103 человека. По имеющимся данным, первый взрыв был примерно в 15:00 по местному времени, второе устройство привели в действие, когда люди собрались помочь пострадавшим.

Взрывы произошли на дороге, ведущей к кладбищу, где похоронен генерал Касем Сулеймани. По данным СМИ, у кладбища, где проходило траурное мероприятие, были заложены взрывные устройства в сумках, их могли привести в действие дистанционно. 

Высокопоставленный чиновник КСИР Сулеймани был убит в Ираке в результате удара ВС США 3 января 2020 года.

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