Путин направил руководству Ирана соболезнования в связи с терактом в Кермане
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«Убийство мирных людей, посещавших кладбище, потрясает своей жестокостью и цинизмом», — говорится в послании Путина.
Россия решительно осуждает терроризм во всех его формах и проявлениях и подтверждает приверженность «бескомпромиссной борьбе с этим злом», подчеркнул глава государства.
Согласно последним данным, число пострадавших достигло 188 человек. Погибли 103 человека. По имеющимся данным, первый взрыв был примерно в 15:00 по местному времени, второе устройство привели в действие, когда люди собрались помочь пострадавшим.
Взрывы произошли на дороге, ведущей к кладбищу, где похоронен генерал Касем Сулеймани. По данным СМИ, у кладбища, где проходило траурное мероприятие, были заложены взрывные устройства в сумках, их могли привести в действие дистанционно.
Высокопоставленный чиновник КСИР Сулеймани был убит в Ираке в результате удара ВС США 3 января 2020 года.