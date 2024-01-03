Президент России Владимир Путин направил руководству Ирана соболезнования в связи с терактом в Кермане, где, по последним данным, погибли 103 человека в результате двух взрывов. Телеграмму российский лидер направил верховному руководителю республики Али Хаменеи и президенту Ибрагиму Раиси.

«Убийство мирных людей, посещавших кладбище, потрясает своей жестокостью и цинизмом», — говорится в послании Путина.

Россия решительно осуждает терроризм во всех его формах и проявлениях и подтверждает приверженность «бескомпромиссной борьбе с этим злом», подчеркнул глава государства.

Согласно последним данным, число пострадавших достигло 188 человек. Погибли 103 человека. По имеющимся данным, первый взрыв был примерно в 15:00 по местному времени, второе устройство привели в действие, когда люди собрались помочь пострадавшим.

Взрывы произошли на дороге, ведущей к кладбищу, где похоронен генерал Касем Сулеймани. По данным СМИ, у кладбища, где проходило траурное мероприятие, были заложены взрывные устройства в сумках, их могли привести в действие дистанционно.

Высокопоставленный чиновник КСИР Сулеймани был убит в Ираке в результате удара ВС США 3 января 2020 года.