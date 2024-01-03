МВД: второй взрыв в Кермане произошёл, когда люди начали помогать пострадавшим

Министр внутренних дел Ирана Ахмад Вахиди сообщил, что полиция ведёт расследование теракта в Кермане, где произошло два взрыва. По имеющимся данным, первый взрыв был примерно в 15:00 по местному времени, второе устройство привели в действие, когда люди собрались помочь пострадавшим.

«Большинство погибших и раненых получили увечья во время второго взрыва», — приводит его слова иранское агентство Fars. По информации источника агентства, в результате теракта погибли четверо полицейских.

Согласно последним данным, число пострадавших достигло 188 человек. Погибли 103 человека.

Взрывы произошли на дороге, ведущей к кладбищу, где похоронен генерал Касем Сулеймани. По данным СМИ, у кладбища, где проходило траурное мероприятие, были заложены взрывные устройства в сумках, их могли привести в действие дистанционно.

Высокопоставленный чиновник КСИР Сулеймани был убит в Ираке в результате удара ВС США 3 января 2020 года.