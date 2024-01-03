МВД: второй взрыв в Кермане произошёл, когда люди начали помогать пострадавшим
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- © Mahdi Karbakhsh Ravari
«Большинство погибших и раненых получили увечья во время второго взрыва», — приводит его слова иранское агентство Fars. По информации источника агентства, в результате теракта погибли четверо полицейских.
Согласно последним данным, число пострадавших достигло 188 человек. Погибли 103 человека.
Взрывы произошли на дороге, ведущей к кладбищу, где похоронен генерал Касем Сулеймани. По данным СМИ, у кладбища, где проходило траурное мероприятие, были заложены взрывные устройства в сумках, их могли привести в действие дистанционно.
Высокопоставленный чиновник КСИР Сулеймани был убит в Ираке в результате удара ВС США 3 января 2020 года.