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МВД: второй взрыв в Кермане произошёл, когда люди начали помогать пострадавшим

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Министр внутренних дел Ирана Ахмад Вахиди сообщил, что полиция ведёт расследование теракта в Кермане, где произошло два взрыва. По имеющимся данным, первый взрыв был примерно в 15:00 по местному времени, второе устройство привели в действие, когда люди собрались помочь пострадавшим.
МВД: второй взрыв в Кермане произошёл, когда люди начали помогать пострадавшим
  • AP
  • © Mahdi Karbakhsh Ravari

«Большинство погибших и раненых получили увечья во время второго взрыва», — приводит его слова иранское агентство Fars. По информации источника агентства, в результате теракта погибли четверо полицейских.

Согласно последним данным, число пострадавших достигло 188 человек. Погибли 103 человека.

Взрывы произошли на дороге, ведущей к кладбищу, где похоронен генерал Касем Сулеймани. По данным СМИ, у кладбища, где проходило траурное мероприятие, были заложены взрывные устройства в сумках, их могли привести в действие дистанционно. 

Высокопоставленный чиновник КСИР Сулеймани был убит в Ираке в результате удара ВС США 3 января 2020 года.

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