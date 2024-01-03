Tasnim: число погибших в результате взрывов в иранском Кермане достигло 103

В результате взрывов в иранском городе Керман, по последним данным, погибли 103 человека. Ещё 141 получил ранения, среди пострадавших некоторые находятся в тяжёлом состоянии.

Такие данные приводит агентство Tasnim со ссылкой на начальника Керманского отделения неотложной помощи.

«Число погибших увеличилось до 103 человек. Число пострадавших — 141 человек, некоторые из них находятся в тяжёлом состоянии», — сказано в сообщении.

Взрывы произошли на дороге, ведущей к кладбищу, где похоронен генерал Касем Сулеймани. По данным СМИ, у кладбища, где проходило траурное мероприятие, были заложены взрывные устройства в сумках, их могли привести в действие дистанционно.

Высокопоставленный чиновник КСИР Сулеймани был убит в Ираке в результате удара ВС США 3 января 2020 года.