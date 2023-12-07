«У нас большие инфраструктурные проекты»: как прошли переговоры Путина с президентом Ирана

В российско-иранских отношениях за последние годы набрана хорошая динамика. Об этом заявил Владимир Путин на переговорах с иранским коллегой Ибрагимом Раиси. По его словам, товарооборот между странами достиг $5 млрд. После подписания соглашения о зоне свободной торговли между Ираном и ЕАЭС будут созданы дополнительные возможности для активизации российско-иранских связей, указал Путин.

В четверг, 7 декабря, Владимир Путин провёл переговоры с президентом Исламской Республики Иран Ибрагимом Раиси. Российский лидер в начале встречи отметил, что ещё накануне сам хотел залететь и в Тегеран.

«Вчера, знаете, я был в соседнем регионе, к коллегам прямо пролетал над территорией вашей страны и хотел вообще приземлиться и прямо в Тегеране встретиться, но мне говорят: уже президент собрался, улетает в Москву», — сказал он.

При этом глава государства заметил, что обязательно воспользуется приглашением посетить исламскую республику в ближайшем будущем.

По его словам, отношения между государствами развиваются очень хорошо.

«У нас большие инфраструктурные проекты. Мы давно уже обсуждаем, сейчас пришли к практической реализации строительства железной дороги Север — Юг. Работаем, естественно, традиционно в области энергетики, в сфере образования: у нас учится значительное количество иранских студентов. В общем, достаточно активно идёт работа практически по всем направлениям», — сказал Путин.

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Кроме того, после подписания соглашения о зоне свободной торговли между Ираном и ЕАЭС, по словам президента, будут созданы дополнительные возможности для активизации российско-иранских связей.

Наряду с этим глава государства попросил передать самые наилучшие пожелания верховному лидеру Ирана Али Хаменеи.

«Благодаря его поддержке у нас набрана хорошая динамика за последние годы. В прошлом году товарооборот вырос на 20%, достиг хороших результатов», — добавил он, подчеркнув, что речь идёт об отметке $5 млрд.

5 декабря в преддверии переговоров лидеров двух стран состоялось подписание министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровом и главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном декларации о противодействии односторонним рестрикциям. В ней среди прочего упоминается, что принятие каким-либо государством односторонних принудительных мер «является незаконным, противоречит Уставу ООН и нормам международного права».

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Кроме того, накануне Владимир Путин посетил с рабочими визитами Объединённые Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию. Он обсудил с лидерами этих арабских государств вопросы двустороннего сотрудничества и актуальные темы международной повестки дня.

Как говорилось в сообщении Кремля, в повестке переговоров между Путиным и Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном было состояние и перспективы дальнейшего развития многопланового российско-эмиратского сотрудничества, а также актуальная международная проблематика с акцентом на положение дел в регионе Ближнего Востока.

Затем российский лидер отправился в королевский дворец Аль-Ямама в Эр-Рияде, где встретился с председателем совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. По итогам встречи было принято совместное заявление.

В документе, в частности, говорится о стремлении двух государств продолжать работу по увеличению взаимных и совместных инвестиций, создании условий для частного сектора, обмене визитами, проведении совместных инвестиционных форумов и мероприятий, развитии инвестиционно привлекательной среды, предоставлении необходимых разрешений и преодолении любых проблем в этой области.

Днём 7 декабря Владимир Путин на полях форума «Россия зовёт!» побеседовал с наследным принцем, министром молодёжи, культуры и спорта Омана Зиязаном бен Хейсамом Аль Саидом. Президент отметил, что российские компании проявляют интерес к работе в сфере энергетики, и назвал очень перспективным сотрудничество в сфере туризме, напомнив, что между государствами действует прямое авиасообщение.

«У нас объём товарооборота пока скромный, но он активным образом развивается: за первые девять месяцев текущего года в разы прямо повысился», — заметил российский лидер.