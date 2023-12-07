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Путин заявил, что обсудит с президентом Ирана развитие коридора Север — Юг

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Российский лидер Владимир Путин планирует обсудить с президентом Ирана Ибрагимом Раиси развитие транспортного коридора Север — Юг.
Путин заявил, что обсудит с президентом Ирана развитие коридора Север — Юг
  • РИА Новости

«Мы с ним будем обсуждать вот этот коридор Север — Юг в том числе», — сказал Путин во время форума ВТБ «Россия зовёт!».

Ранее стало известно, что Раиси прибыл в Москву на переговоры с Путиным.

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