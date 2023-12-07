Путин заявил, что воспользуется приглашением посетить Иран
Президент России Владимир Путин на встрече с иранским коллегой Ибрагимом Раиси заявил, что обязательно воспользуется приглашением посетить Иран.
- РИА Новости
«Я воспользуюсь вашим приглашением», — сказал Путин.
7 декабря в Москве началась встреча президентов России и Ирана.
Главы государств, в частности, обсудят развитие транспортного коридора Север — Юг.
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