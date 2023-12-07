Путин заявил, что воспользуется приглашением посетить Иран

Президент России Владимир Путин на встрече с иранским коллегой Ибрагимом Раиси заявил, что обязательно воспользуется приглашением посетить Иран.

РИА Новости

«Я воспользуюсь вашим приглашением», — сказал Путин. 7 декабря в Москве началась встреча президентов России и Ирана. Главы государств, в частности, обсудят развитие транспортного коридора Север — Юг.