Критическая ситуация в больницах и нехватка продовольствия: как развивается конфликт в секторе Газа

Президент Палестины Махмуд Аббас возложил на США ответственность за отсутствие политического решения ближневосточного конфликта. В то же время сообщается об ухудшении гуманитарной ситуации в секторе Газа. Так, в больницах почти не остаётся топлива и ресурсов. Ранее в ООН заявили, что с полок магазинов сектора Газа исчезли основные типы продуктов.

Президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что ответственность за отсутствие политического решения ближневосточного конфликта полностью лежит на США.

«Соединённые Штаты, полностью поддерживающие оккупационные силы, несут ответственность за неспособность достичь политического решения кризиса в Палестине», — цитирует его РИА Новости.

Тем временем гуманитарная ситуация в секторе Газа продолжает ухудшаться. Как сообщило агентство Reuters, больница «Аль-Шифа» уже осталась без топлива, в результате чего погиб один младенец.

Наряду с этим Палестинское общество Красного Полумесяца 11 ноября сообщило, что больница «Аль-Кудс» в секторе Газа может прекратить работу в ближайшие часы из-за истощения запасов топлива для генераторов.

Из сообщения следует, что 500 пациентов останутся без медпомощи, а находящиеся в отделении интенсивной терапии и младенцы в инкубаторах погибнут.

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Между тем в ЦАХАЛ заявили о взятии под контроль 11 военных постов ХАМАС. Кроме того, сообщалось, что бойцы бригады «Нахаль» обнаружили и уничтожили подземный маршрут боевого крыла ХАМАС.

В свою очередь, организация «Хезболла» взяла на себя ответственность за обстрел северных районов Израиля. Как следует из приведённого ТАСС сообщения, снаряды были выпущены с территории Ливана по израильским поселениям Маргалиот и Кирьят-Шмона.

«Безопасных зон для гражданских не существует»

В МИД России назвали противоречащим решению СБ ООН намерение Израиля сохранить военный контроль над сектором Газа после завершения операции по ликвидации ХАМАС. Такую точку зрения высказал замглавы внешнеполитического ведомства Михаил Богданов.

«Думаю, что это немного отличается от того, о чём говорят международная законность и решения международного сообщества, Совета Безопасности ООН. Не соответствует не только их духу, но и букве», — приводит его слова РИА Новости.

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10 ноября российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза подчеркнул, что Россия шокирована ударами по гражданским объектам на территории сектора Газа.

«Шокированы и глубоко возмущены тем, что целями ударов становятся гражданские объекты: школы, больницы, мечети, лагеря беженцев. Акцентируем, что целенаправленные удары по гражданским объектам — это вопиющее нарушение международного гуманитарного права», — сказал Небензя.

Он подчеркнул, что у «любой войны есть правила». Небензя назвал категорически неприемлемыми любые насильственные действия в отношении мирных жителей, а также удары по жилой застройке и объектам гражданской инфраструктуры.

Постпред РФ при ООН сообщил, что накануне ударам подверглись больницы «Аль-Кудс» и «Аль-Шифа», а также мечети «Халеда бин аль-Валида» и «Аль-Ихлас».

«Причём эти мечети расположены в южной части сектора Газа, что подтверждает информацию о том, что безопасных зон для гражданских сегодня в секторе попросту не существует», — сказал он.

Накануне в Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов опубликовали отчёт, из которого следует, что в магазинах южной части Газы почти не представлен ряд основных продуктов питания, среди которых упомянуты рис и растительное масло. При этом за предшествующие два дня с полок магазинов исчезли пшеничная мука, яйца и молочные продукты.

Кроме того, из отчёта организации следует, что на севере Газы партнёры ООН не могут доставить помощь в течение последних восьми дней. По данным организации, ни одна пекарня в регионе не работала из-за нехватки горючего, воды и пшеничной муки.