Tasnim: армию Израиля остановили в районе больницы «Аль-Шифа» в секторе Газа
- AP
- © Ohad Zwigenberg
Об этом агентство написало в Telegram.
По данным агентства, бойцы палестинских формирований дали отпор армии Израиля на более чем пяти направлениях в городе Газа.
В результате построения мощной линии обороны продвижение Израиля к больнице «Аль-Шифа» было остановлено.
Отмечается, что в результате боёв несколько израильских военных погибли.
Ранее директор больницы «Аль-Шифа» сообщил, что не менее 20 человек погибли в результате израильского удара по школе «Аль-Бурак» в секторе Газа.