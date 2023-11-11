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Tasnim: армию Израиля остановили в районе больницы «Аль-Шифа» в секторе Газа

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Военнослужащие Армии обороны Израиля в результате ожесточённых боёв были остановлены палестинскими силами в районе больницы «Аль-Шифа» в секторе Газа, информирует агентство Tasnim.
Tasnim: армию Израиля остановили в районе больницы «Аль-Шифа» в секторе Газа
  • AP
  • © Ohad Zwigenberg

Об этом агентство написало в Telegram.

По данным агентства, бойцы палестинских формирований дали отпор армии Израиля на более чем пяти направлениях в городе Газа.

В результате построения мощной линии обороны продвижение Израиля к больнице «Аль-Шифа» было остановлено.

Отмечается, что в результате боёв несколько израильских военных погибли.

Ранее директор больницы «Аль-Шифа» сообщил, что не менее 20 человек погибли в результате израильского удара по школе «Аль-Бурак» в секторе Газа.

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