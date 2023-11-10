Представитель ВОЗ: за месяц Израиль допустил в Газу всего 4% от всей гумпомощи

Официальный представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер в интервью RT сообщил, что за месяц Израиль допустил в сектор Газа всего 4% от всей гумпомощи, необходимой палестинцам.

Заявление Линдмайера в своём Telegram-канале опубликовала руководитель RT Arabic Майя Манна.

По словам представителя ВОЗ, с 7 октября в сектор Газа заехали 600 грузовиков с поставками.

При этом генеральный секретарь «Палестинской национальной инициативы» Мустафа Баргути оценил реальные нужды палестинцев в 500 грузовиков с гумпомощью ежедневно.

Также Линдмайер рассказал, что 22 больницы из 36 в секторе Газа работают лишь частично.

По его словам, на юге анклава только три больницы имеют возможность проводить хирургические операции.

«На данный момент убиты 192 медицинских работника, 60 из которых находились при исполнении профессиональных обязанностей», — сказал он.

Ранее спецборт МЧС России доставил очередную партию гуманитарной помощи для населения сектора Газа в Египет.