RT в Telegram
Подпишись

Нетаньяху: Израиль установит контроль над сектором Газа после ликвидации ХАМАС

Короткая ссылка
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о намерении израильской стороны взять полный контроль над безопасностью в секторе Газа после ликвидации ХАМАС.
Нетаньяху: Израиль установит контроль над сектором Газа после ликвидации ХАМАС
  • AP
  • © Ohad Zwigenberg

Об этом он сказал на встрече с главами муниципалитетов юга Израиля. Выступление транслирует 12-й канал израильского телевидения.

«После ликвидации ХАМАС в секторе Газа будет установлен израильский контроль безопасности, включая полную демилитаризацию, чтобы гарантировать отсутствие угрозы со стороны Газы», — цитирует его РИА Новости.

Ранее министр культуры и спорта Израиля Мики Зоар в комментарии для радиостанции «Галей ЦАХАЛ» заявил, что израильские военные должны установить военный контроль над сектором Газа после окончания конфликта с движением ХАМАС.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить