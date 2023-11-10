Нетаньяху: Израиль установит контроль над сектором Газа после ликвидации ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о намерении израильской стороны взять полный контроль над безопасностью в секторе Газа после ликвидации ХАМАС.

Об этом он сказал на встрече с главами муниципалитетов юга Израиля. Выступление транслирует 12-й канал израильского телевидения.

«После ликвидации ХАМАС в секторе Газа будет установлен израильский контроль безопасности, включая полную демилитаризацию, чтобы гарантировать отсутствие угрозы со стороны Газы», — цитирует его РИА Новости.

Ранее министр культуры и спорта Израиля Мики Зоар в комментарии для радиостанции «Галей ЦАХАЛ» заявил, что израильские военные должны установить военный контроль над сектором Газа после окончания конфликта с движением ХАМАС.