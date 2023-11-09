В Израиле изъявили желание установить военный контроль над сектором Газа
- AP
«Есть одна вещь, по которой у нас есть консенсус: в секторе Газа должен быть установлен военный контроль», — цитирует его ТАСС.
Взять под контроль регион он предлагает под предлогом превентивной борьбы с новыми движениями, которые могут появиться в секторе Газа и которые будут выступать против Израиля.
«Нужно установить военный контроль на границах Газы и в определённых районах сектора, где существует опасность распространения терроризма», — добавил он.
Ранее премьер-министр Иордании Бишар аль-Хасауне заявил, что его страна будет рассматривать любые попытки выселения палестинцев из сектора Газа или с Западного берега Иордана как объявление войны.