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В Израиле изъявили желание установить военный контроль над сектором Газа

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Министр культуры и спорта Израиля Мики Зоар в комментарии для радиостанции «Галей ЦАХАЛ» заявил, что израильские военные должны установить военный контроль над сектором Газа после окончания конфликта с движением ХАМАС.
В Израиле изъявили желание установить военный контроль над сектором Газа
  • AP

«Есть одна вещь, по которой у нас есть консенсус: в секторе Газа должен быть установлен военный контроль», — цитирует его ТАСС.

Взять под контроль регион он предлагает под предлогом превентивной борьбы с новыми движениями, которые могут появиться в секторе Газа и которые будут выступать против Израиля.

«Нужно установить военный контроль на границах Газы и в определённых районах сектора, где существует опасность распространения терроризма», — добавил он.

Ранее премьер-министр Иордании Бишар аль-Хасауне заявил, что его страна будет рассматривать любые попытки выселения палестинцев из сектора Газа или с Западного берега Иордана как объявление войны.

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