Армия Израиля: с начала наземной операции ЦАХАЛ захватил 11 военных постов ХАМАС
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«С начала наземной операции ЦАХАЛ взял под свой контроль 11 военных аванпостов... ХАМАС. Кроме того, в ходе операции в секторе Газа бойцы бригады «Нахаль» обнаружили и уничтожили подземный маршрут», — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что потери ХАМАС в боях с бригадой составили около 150 человек.
Также стало известно, что израильские военные в ночь на 10 ноября ликвидировали командира снайперских соединений Северной бригады ХАМАС.