Армия Израиля: с начала наземной операции ЦАХАЛ захватил 11 военных постов ХАМАС

Армия Израиля с начала наземной операции в секторе Газа взяла под контроль 11 военных постов ХАМАС.

«С начала наземной операции ЦАХАЛ взял под свой контроль 11 военных аванпостов... ХАМАС. Кроме того, в ходе операции в секторе Газа бойцы бригады «Нахаль» обнаружили и уничтожили подземный маршрут», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что потери ХАМАС в боях с бригадой составили около 150 человек.

Также стало известно, что израильские военные в ночь на 10 ноября ликвидировали командира снайперских соединений Северной бригады ХАМАС.