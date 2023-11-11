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Армия Израиля: с начала наземной операции ЦАХАЛ захватил 11 военных постов ХАМАС

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Армия Израиля с начала наземной операции в секторе Газа взяла под контроль 11 военных постов ХАМАС.
Армия Израиля: с начала наземной операции ЦАХАЛ захватил 11 военных постов ХАМАС
  • AP
  • © Ohad Zwigenberg

«С начала наземной операции ЦАХАЛ взял под свой контроль 11 военных аванпостов... ХАМАС. Кроме того, в ходе операции в секторе Газа бойцы бригады «Нахаль» обнаружили и уничтожили подземный маршрут», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что потери ХАМАС в боях с бригадой составили около 150 человек.

Также стало известно, что израильские военные в ночь на 10 ноября ликвидировали командира снайперских соединений Северной бригады ХАМАС.

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