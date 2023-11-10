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В армии Израиля сообщили о ликвидации командира снайперов Северной бригады ХАМАС

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Израильские военные в ночь на 10 ноября ликвидировали командира снайперских соединений Северной бригады ХАМАС.
В армии Израиля сообщили о ликвидации командира снайперов Северной бригады ХАМАС
  • AP
  • © Majdi Mohammed

Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

«На основании разведданных был ликвидирован глава снайперских подразделений Северной бригады ХАМАС Мохаммед Калут», — говорится в заявлении.

Ранее в ХАМАС заявили об обстреле израильской военной базы «Раим».

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