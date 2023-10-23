Возвращение заложников и капитуляция: в Израиле назвали условие отмены наземной операции в секторе Газа
- © AP Photo/Ariel Schalit
Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Джонатан Конрикус назвал условие, при котором наземная операция израильских войск не будет осуществлена.
«Если бы [члены] ХАМАС вышли из своих укрытий, в которых они сейчас прячутся под мирными жителями Израиля, вернули наших заложников и безоговорочно капитулировали, то война бы закончилась. В противном случае нам, вероятно, придётся войти [на эту территорию] и выполнить задачу», — сказал он в эфире австралийского радио ABC.
По последним данным, в плену у ХАМАС находятся 222 человека.
«На данный момент мы уведомили семьи 222 похищенных и 308 погибших бойцов ЦАХАЛ. Среди заложников есть немало иностранных граждан. Мы поддерживаем связь с семьями всех числящихся пропавшими без вести. Офицеры ЦАХАЛ лично и тесно сопровождают каждую семью. Мы продолжаем действовать всеми доступными способами, чтобы благополучно вернуть похищенных домой», — сказал пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари.
При этом, по его словам, в израильском плену содержатся более 1 тыс. сторонников палестинского радикального движения ХАМАС.
Как пишет газета The New York Times, Израиль не начинает наземную операцию в секторе Газа по рекомендации администрации президента США Джо Байдена. По данным издания, Вашингтон рассчитывает выиграть время для переговоров об освобождении палестинской группировкой ХАМАС пленных. Также Штаты хотят успеть подготовиться к возможным атакам на их объекты в регионе, которые могут начаться после того, как Израиль перейдёт к наземной операции.
Напомним, что 20 октября ХАМАС освободил двух граждан США (мать и её дочь) из гуманитарных соображений. При этом NYT со ссылкой на израильского военного чиновника сообщает, что ХАМАС может освободить ещё порядка 50 израильских заложников, имеющих двойное гражданство.
Инициатива Турции о странах — гарантах для Израиля и Палестины
Россия и Турция находятся в контакте по вопросу урегулирования палестино-израильского конфликта, сообщил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
«Разумеется, в этой ситуации задействованы дипломатические каналы. Мы находимся в контактах со всеми нашими партнёрами, со всеми игроками, позиция РФ хорошо известна, она излагалась президентом и в заявлениях МИД. Мы исходим из того, что преодоление кризиса невозможно без урегулирования ключевой проблемы на основе создания двух государств в соответствии с резолюциями СБ ООН и резолюциями Генассамблеи», — цитирует его РИА Новости.
Ранее Анкара предложила создать систему стран — гарантов для Палестины и Израиля. Участвующие в этой формуле государства должны будут взять на себя ответственность за выполнение условий урегулирования.Также на russian.rt.com «Всеми возможными способами»: США намерены усилить свои позиции на Ближнем Востоке для поддержки Израиля
Напомним, что Москва выступает за создание Государства Палестина в границах 1967 года, что предусмотрено резолюцией Совбеза ООН.
«Мы привержены решениям СБ ООН, которые никто не отменял и от которых никто не отказывался. Эти резолюции предполагают достижения договорённостей о создании Палестинского государства на основе границ 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме», — говорил глава МИД России Сергей Лавров в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».
О том, что израильтяне и палестинцы могут в долгосрочной перспективе жить в мире и безопасности только при создании двух государств, также заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок. При этом она обвинила исключительно палестинскую сторону в том, что новый виток конфликта продолжается.
«Мы не можем предотвратить гуманитарную катастрофу, если террор со стороны сектора Газа продолжится», — цитирует её ТАСС.