Армия Израиля: число людей в списке заложников ХАМАС возросло до 222

Количество людей, которые числятся в списке заложников ХАМАС в секторе Газа, возросло до 222, заявил пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари.

«На данный момент мы уведомили семьи 222 похищенных и 308 погибших бойцов ЦАХАЛ», — передаёт его слова РИА Новости.

Хагари уточнил, что среди заложников есть немало иностранных граждан.

Армия Израиля поддерживает связь с семьями всех числящихся пропавшими без вести, добавил он.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на израильское Министерство обороны сообщила, что власти Израиля неоднократно откладывали наземную операцию на территории сектора Газа из-за переговоров с палестинским движением ХАМАС по освобождению заложников.