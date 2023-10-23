Узнать больше

NYT: Израиль откладывал наземную операцию из-за переговоров по заложникам

Короткая ссылка
Власти Израиля неоднократно откладывали наземную операцию на территории сектора Газа из-за переговоров с палестинским движением ХАМАС по освобождению заложников.
NYT: Израиль откладывал наземную операцию из-за переговоров по заложникам
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует газета The New York Times со ссылкой на израильское Министерство обороны.

«Наземное вторжение неоднократно откладывали», — говорится в публикации.

Два источника газеты связали перенос начала операции с ходом переговоров по поводу освобождения заложников.

Отмечается, что ХАМАС может освободить около 50 заложников с двойным гражданством.

Ранее пресс-секретарь Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус заявил, что единственным условием для отмены наземной операции в секторе Газа является ситуация, при которой ХАМАС освобождает всех пленных и безоговорочно сдаётся.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить