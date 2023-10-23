NYT: Израиль откладывал наземную операцию из-за переговоров по заложникам
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Об этом информирует газета The New York Times со ссылкой на израильское Министерство обороны.
«Наземное вторжение неоднократно откладывали», — говорится в публикации.
Два источника газеты связали перенос начала операции с ходом переговоров по поводу освобождения заложников.
Отмечается, что ХАМАС может освободить около 50 заложников с двойным гражданством.
Ранее пресс-секретарь Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус заявил, что единственным условием для отмены наземной операции в секторе Газа является ситуация, при которой ХАМАС освобождает всех пленных и безоговорочно сдаётся.