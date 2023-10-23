NYT: Израиль откладывал наземную операцию из-за переговоров по заложникам

Власти Израиля неоднократно откладывали наземную операцию на территории сектора Газа из-за переговоров с палестинским движением ХАМАС по освобождению заложников.

Об этом информирует газета The New York Times со ссылкой на израильское Министерство обороны.

«Наземное вторжение неоднократно откладывали», — говорится в публикации.

Два источника газеты связали перенос начала операции с ходом переговоров по поводу освобождения заложников.

Отмечается, что ХАМАС может освободить около 50 заложников с двойным гражданством.

Ранее пресс-секретарь Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус заявил, что единственным условием для отмены наземной операции в секторе Газа является ситуация, при которой ХАМАС освобождает всех пленных и безоговорочно сдаётся.