Правительство Израиля подтвердило освобождение двух заложников из Газы

Правительство Израиля подтверждает освобождение двух заложниц из сектора Газа, сообщает канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

«Сегодня вечером Джудит Тай Раанан и Натали Шошана Раанан были освобождены из рук террористической организации ХАМАС», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что сейчас их встретили представители армии Израиля и они направляются на встречу с родными.

Ранее военное крыло движения ХАМАС «Бригады аль-Кассам» освободило двух американских граждан по гуманитарным соображениям, заявил представитель организации Абу Обейда.