Узнать больше

Правительство Израиля подтвердило освобождение двух заложников из Газы

Короткая ссылка
Правительство Израиля подтверждает освобождение двух заложниц из сектора Газа, сообщает канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху.
Правительство Израиля подтвердило освобождение двух заложников из Газы
  • Gettyimages.ru

«Сегодня вечером Джудит Тай Раанан и Натали Шошана Раанан были освобождены из рук террористической организации ХАМАС», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что сейчас их встретили представители армии Израиля и они направляются на встречу с родными.

Ранее военное крыло движения ХАМАС «Бригады аль-Кассам» освободило двух американских граждан по гуманитарным соображениям, заявил представитель организации Абу Обейда.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить