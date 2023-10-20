Bloomberg: США и ЕС просят Израиль отложить наземную операцию в секторе Газа
- РИА Новости
«США и европейские правительства оказывают давление на Израиль, чтобы тот отложил своё наземное вторжение в сектор Газа», — говорится в материале.
Отмечается, что США и ЕС нужно выиграть время для тайных переговоров с участием Катара для освобождения заложников, удерживаемых ХАМАС.
Также сообщается, что ХАМАС может согласиться отпустить каких-то гражданских без требований к Израилю отпустить в ответ их пленных.
Ранее военное крыло движения ХАМАС «Бригады аль-Кассам» освободило двух американских граждан по гуманитарным соображениям, заявил представитель организации Абу Обейда.