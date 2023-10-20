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Bloomberg: США и ЕС просят Израиль отложить наземную операцию в секторе Газа

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США и страны ЕС пытаются заставить Израиль отложить проведение наземной операции в секторе Газа, чтобы провести переговоры по освобождению заложников, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Bloomberg: США и ЕС просят Израиль отложить наземную операцию в секторе Газа
  • РИА Новости

«США и европейские правительства оказывают давление на Израиль, чтобы тот отложил своё наземное вторжение в сектор Газа», — говорится в материале.

Отмечается, что США и ЕС нужно выиграть время для тайных переговоров с участием Катара для освобождения заложников, удерживаемых ХАМАС.

Также сообщается, что ХАМАС может согласиться отпустить каких-то гражданских без требований к Израилю отпустить в ответ их пленных.

Ранее военное крыло движения ХАМАС «Бригады аль-Кассам» освободило двух американских граждан по гуманитарным соображениям, заявил представитель организации Абу Обейда.

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