Bloomberg: США и ЕС просят Израиль отложить наземную операцию в секторе Газа

США и страны ЕС пытаются заставить Израиль отложить проведение наземной операции в секторе Газа, чтобы провести переговоры по освобождению заложников, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«США и европейские правительства оказывают давление на Израиль, чтобы тот отложил своё наземное вторжение в сектор Газа», — говорится в материале.

Отмечается, что США и ЕС нужно выиграть время для тайных переговоров с участием Катара для освобождения заложников, удерживаемых ХАМАС.

Также сообщается, что ХАМАС может согласиться отпустить каких-то гражданских без требований к Израилю отпустить в ответ их пленных.

Ранее военное крыло движения ХАМАС «Бригады аль-Кассам» освободило двух американских граждан по гуманитарным соображениям, заявил представитель организации Абу Обейда.