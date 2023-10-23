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Al Araby Al Jadeed: Египет предложил создать лагеря беженцев в Рафахе

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Египет предложил создать лагеря для беженцев из сектора Газа в населённом пункте Рафах.
Al Araby Al Jadeed: Египет предложил создать лагеря беженцев в Рафахе
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует издание Al Araby Al Jadeed со ссылкой на источники.

Как отмечается в материале, лагеря будут расположены в 3 км от границы с Египтом и их деятельность будет контролироваться из Каира.

Таким образом, Египет планирует оказывать срочную помощь прибывающим в лагеря перемещённым лицам, бежавшим из северных районов сектора Газа на палестинской территории, так как выступает против отправки беженцев на Синайский полуостров.

Также уточняется, что беженцев в тяжёлом состоянии эвакуируют в египетские больницы для оказания медпомощи.

Ранее официальный представитель израильского МИД Хасан Каабия заявил, что Израиль не требовал от жителей сектора Газа перемещаться на территорию Египта.

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