Al Araby Al Jadeed: Египет предложил создать лагеря беженцев в Рафахе
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Об этом информирует издание Al Araby Al Jadeed со ссылкой на источники.
Как отмечается в материале, лагеря будут расположены в 3 км от границы с Египтом и их деятельность будет контролироваться из Каира.
Таким образом, Египет планирует оказывать срочную помощь прибывающим в лагеря перемещённым лицам, бежавшим из северных районов сектора Газа на палестинской территории, так как выступает против отправки беженцев на Синайский полуостров.
Также уточняется, что беженцев в тяжёлом состоянии эвакуируют в египетские больницы для оказания медпомощи.
Ранее официальный представитель израильского МИД Хасан Каабия заявил, что Израиль не требовал от жителей сектора Газа перемещаться на территорию Египта.