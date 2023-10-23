МИД: Израиль не требовал от жителей Газы перемещаться на территорию Египта

Израиль не требовал от жителей сектора Газа перемещаться на территорию Египта, сообщил официальный представитель израильского МИД Хасан Каабия.

Об этом сообщает РИА Новости.

Как он объяснил, ранее Армия обороны Израиля предложила создать безопасные коридоры в секторе Газа, особенно на севере Газы, для перемещения на юг, а не в Египет или на Синай.

Каабия уточнил, что перемещение жителей сектора Газа на юг анклава осуществляется только ради их безопасности.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что в Египет прибыли дополнительные медикаменты для населения сектора Газа.

21 октября пресс-секретарь представительства России при Палестине Алия Зарипова заявила, что российские дипломаты продолжают работу над составлением списков для эвакуации граждан из сектора Газа.