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МИД: Израиль не требовал от жителей Газы перемещаться на территорию Египта

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Израиль не требовал от жителей сектора Газа перемещаться на территорию Египта, сообщил официальный представитель израильского МИД Хасан Каабия.
МИД: Израиль не требовал от жителей Газы перемещаться на территорию Египта
  • © AP Photo/Fatima Shbair

Об этом сообщает РИА Новости.

Как он объяснил, ранее Армия обороны Израиля предложила создать безопасные коридоры в секторе Газа, особенно на севере Газы, для перемещения на юг, а не в Египет или на Синай.

Каабия уточнил, что перемещение жителей сектора Газа на юг анклава осуществляется только ради их безопасности.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что в Египет прибыли дополнительные медикаменты для населения сектора Газа.

21 октября пресс-секретарь представительства России при Палестине Алия Зарипова заявила, что российские дипломаты продолжают работу над составлением списков для эвакуации граждан из сектора Газа.

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