МИД: Израиль не требовал от жителей Газы перемещаться на территорию Египта
- © AP Photo/Fatima Shbair
Об этом сообщает РИА Новости.
Как он объяснил, ранее Армия обороны Израиля предложила создать безопасные коридоры в секторе Газа, особенно на севере Газы, для перемещения на юг, а не в Египет или на Синай.
Каабия уточнил, что перемещение жителей сектора Газа на юг анклава осуществляется только ради их безопасности.
Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что в Египет прибыли дополнительные медикаменты для населения сектора Газа.
21 октября пресс-секретарь представительства России при Палестине Алия Зарипова заявила, что российские дипломаты продолжают работу над составлением списков для эвакуации граждан из сектора Газа.